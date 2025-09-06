農曆七月傳愛心！　南消四大隊普渡做愛心捐1.8噸白米助弱勢

中元節期間，民眾普遍會準備餅乾、飲料、牙刷、毛巾等民生用品作為供品，祭拜好兄弟以表心意。不過近日有網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」分享一則趣事，表示他在購買供品返家途中，意外看到有人在普渡桌上擺出一包「洗衣膠囊」，讓他驚訝直呼：「我是看錯嗎？難道好兄弟也要洗衣服？」