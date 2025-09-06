　
地方 地方焦點

農曆七月傳愛心！　南消四大隊普渡做愛心捐1.8噸白米助弱勢

▲南消新化分隊舉辦中元普渡活動，募集白米與物資捐贈社福機構。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消新化分隊舉辦中元普渡活動，募集白米與物資捐贈社福機構。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊新化分隊6日上午9時許，舉辦中元普渡活動，結合義消新化中隊、新化婦宣隊及顧問團，發揚「普渡兼做愛心」精神，遵循古禮祈求風調雨順、國泰民安。

▲南消新化分隊舉辦中元普渡活動，募集白米與物資捐贈社福機構。（記者林東良翻攝，下同）

四大隊同時以「以功代金」方式募集白米1800公斤與罐頭食品，捐贈給蘆葦啟智中心、瑞復益智中心、新化區全興里社區發展協會等社福機構，讓傳統祭祀化為實際助人的公益行動。

普渡儀式中，分隊人員把握機會向義消弟兄姊妹及民眾進行防火與住警器宣導，透過寓教於樂的方式，將正確防火觀念帶進社區，提升防災意識，讓傳統習俗結合安全教育，將防火觀念深植人心。

▲南消新化分隊舉辦中元普渡活動，募集白米與物資捐贈社福機構。（記者林東良翻攝，下同）

第四大隊大隊長蔡國保表示，消防弟兄守護民眾安全之外，也積極回饋社會，盼拋磚引玉號召更多善心人士投入公益。他並提醒市民，中元普渡焚燒紙錢時，應避免火源靠近易燃物並確認金爐位置安全，以防火災發生。

▲南消新化分隊舉辦中元普渡活動，募集白米與物資捐贈社福機構。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯強調，此次活動捐贈物資取代部分紙錢，兼顧環保與公益，減少空氣汙染與火災風險。市長黃偉哲則感謝消防人員的付出，並提醒民眾9月21日國家防災日要牢記「趴下、掩護、穩住」的防震三步驟，保護自身安全。

09/05 全台詐欺最新數據

578 3 2524 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中
嘿咻太激烈！2人滾下床她撞斷2門牙　正妹告性侵被打臉
三立演員一片安靜挨轟！江祖平揭「同事私下關心」　僅2藝人讚聲
高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍、性侵更是罪大惡極
柯文哲滿血回歸！吳子嘉預言「他必做1事」：賴清德慘了
史上最貴！　AI公司賠償456億
7000萬要借錢！柯文哲別不好意思　陳佩琪：抵押房子還錢

