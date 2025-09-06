農曆七月傳愛心！　南消四大隊普渡做愛心捐1.8噸白米助弱勢

▲南消新化分隊舉辦中元普渡活動，募集白米與物資捐贈社福機構。（記者林東良翻攝，下同）
記者林東良／台南報導
台南市消防局第四大隊新化分隊6日上午9時許，舉辦中元普渡活動，結合義消新化中隊、新化婦宣隊及顧問團，發揚「普渡兼做愛心」精神，遵循古禮祈求風調雨順、國泰民安。
四大隊同時以「以功代金」方式募集白米1800公斤與罐頭食品，捐贈給蘆葦啟智中心、瑞復益智中心、新化區全興里社區發展協會等社福機構，讓傳統祭祀化為實際助人的公益行動。
普渡儀式中，分隊人員把握機會向義消弟兄姊妹及民眾進行防火與住警器宣導，透過寓教於樂的方式，將正確防火觀念帶進社區，提升防災意識，讓傳統習俗結合安全教育，將防火觀念深植人心。
第四大隊大隊長蔡國保表示，消防弟兄守護民眾安全之外，也積極回饋社會，盼拋磚引玉號召更多善心人士投入公益。他並提醒市民，中元普渡焚燒紙錢時，應避免火源靠近易燃物並確認金爐位置安全，以防火災發生。
消防局長李明峯強調，此次活動捐贈物資取代部分紙錢，兼顧環保與公益，減少空氣汙染與火災風險。市長黃偉哲則感謝消防人員的付出，並提醒民眾9月21日國家防災日要牢記「趴下、掩護、穩住」的防震三步驟，保護自身安全。
