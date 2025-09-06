　
地方 地方焦點

日女獨旅遇金融卡「卡關」 東港暖警借500元幫加油

▲東港警方幫助日籍女子解決燃眉之急。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲日籍女子向東港警分局員警致謝。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

1名日籍女子因金融卡密碼輸錯兩次，不敢再嘗試，無法提款加油，陷入困境；東港警分局員警執行巡邏勤務得知，先協助聯繫銀行客服，得知需臨櫃辦理才能解決，隨即自掏腰包借500元幫她加油，讓她順利上路。女子事後成功提款，返回派出所歸還款項並深深一鞠躬致謝，感念警方暖心相助。

東港警分局林邊分駐所警員鄧家興、黃東陽日前執行巡邏勤務，遇一名33歲日籍女子至所請求協助；她表示自己獨自騎乘機車欲前往墾丁，途中因油料不足，至鄰近超商ATM欲提領現金加油，未料金融卡密碼連續輸入錯誤兩次，惟恐卡片遭鎖住，所以不敢再輸入第3次。

員警知悉事情原委後，便協助該日籍女子撥打金融卡銀行客服電話，查詢如何取回卡片密碼；惟客服人員表示需客戶本人至銀行臨櫃辦理，員警聽聞後二話不說，便自掏腰包主動借予新臺幣500元，讓她先將機車加滿油，解決當前燃眉之急，她對於警方伸出協助相當感激。但離所後她再度前往超商ATM嘗試輸入密碼，這次終於成功登入並順利提款，隨即返回林邊所歸還500元，並深深一鞠躬，表達謝意，對警方的善舉感到無比溫暖。

東港警分局表示，對於外籍旅客的協助，展現了警察服務的國際友善，藉由這次協助外籍旅客解決難題，讓外籍旅客對臺灣警察留下美好印象，建立親民、愛民與便民的良好形象。

09/05 全台詐欺最新數據

警方日籍女子加油困境外籍旅客東港警察

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

