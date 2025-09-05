學生持刀砍老師！　德警大規模搜索「嫌犯中彈落網」

Student steekt lerares neer in Duitsland, volgens Duitse media werd dader neergeschoten https://t.co/Svm9rKw0IY #vrtnws— VRT NWS (@vrtnws) September 5, 2025
記者吳美依／綜合報導
德國西部埃森市（Essen）發生持刀傷人案件，在一間職業學校中，竟有學生持刀攻擊教師，並且一度逃之夭夭，引發大規模搜索，但如今已經落網。
路透社、世界報（Welt）等外媒報導，警方發言人佩蒂納托（Pascal Pettinato）證實，嫌犯在校園中持刀攻擊教師，並在逮捕行動中，與警方發生衝突，警方「不得不動用槍械」。嫌犯中彈受傷之後被捕，但目前也在接受治療。
據報，受傷教師是一名中年女性，她的胸部被刺傷，傷口延伸至腹部，傷勢程度已經達到重傷，但目前已無生命危險。
目前沒有接獲更多傷亡通報，但一些學生出現恐慌症發作等情況，目前正在接受相關治療。校方目前拒絕評論。
