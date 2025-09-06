江祖平遭匿名攻擊　IG頭像換全黑！龔父喊「司法會還兒子清白」

▲江祖平。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）



記者施怡妏／綜合報導

女星江祖平公開指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉及下藥性侵，並且還偷拍，最後坦承自己就是受害者，引起社會關注。今（6日）有網友發現，江祖平的IG頭像換成黑底，同時，她也坦言，在爆料後遭到匿名網友攻擊，「他竟然知道我的私人號碼…………真心覺得好恐怖。」

江祖平在Threads發文，感謝大家的支持，並強調目前已蒐集大量相關資料，包括訊息、照片及影片，雖然對方可能會刪除證據，但相信法律會找回被刪除的證據。江祖平也提到，龔益霆父親竟說「司法會還兒子清白」。

她一聽超傻眼，「難道這些都是莫須有的行為？都是他認為自己很人歡迎，自戀人格的藉口嗎？」認為龔益霆是超典型的NPD人格（自戀型人格障礙Narcissistic personality disorder）。

江祖平也提到，爆料之後接到匿名的訊息，打了一長段文字，內容提到「別按」、「破的」、「去玩口阿」看似故意惡作劇，「想請問………………那天發文後就接到這訊息，主要是，他竟然知道我的私人號碼…………真心覺得好恐怖。」