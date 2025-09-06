　
政治

林俊憲稱柯文哲交保「有潛台詞」　陳智菡批：以為發廢文就能選市長

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委林俊憲昨日發文提及，民眾黨前主席柯文哲的交保裁定書中敘明「以自己名義」提出7000萬交保金，代表不能像上次一樣，由別人拎著保金，代替他具保就出來，事後演成「自己其實不想出來，都是別人擅作主張」的戲碼。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（6日）痛批，林俊憲是打算選市長的人，如果以為發廢文就能選市長，民進黨還不如派網紅四叉貓出來選就好。

林俊憲昨日發文指出，台北地院裁定柯文哲7000萬交保的結論中，寫到要「以自己名義」提出保證金，也就是只能柯文哲自己決定是否要交保，不能像上次，事後演成「自己其實不想出來，都是別人擅作主張」的戲碼。

針對林俊憲的評論，陳智菡則開轟，林俊憲委員請不要無事生非，先搞清楚法院規範再發文，講話要有邏輯，林俊憲所謂的「潛台詞」該不會是看了爆發性騷案的三立電視鄉土劇學的吧？

陳智菡表次，被羈押禁見的人一定是請別人代交保金具保，難道當事人可以自己出來辦嗎？不以柯文哲名義要以誰名義？每個合議庭法官有不同寫法，至少目前她看到同案沈慶京、應曉薇具保停押的裁定書都是同樣的寫法。

陳智菡質疑，民進黨不是很多「綠師」？怎麼不先去請教一下或Google 完新聞再po文？一位要選市長的政治人物，發言還是要審慎，與其在那邊像個酸民一樣酸言酸語，想見縫插針，怎麼不檢討台灣現行羈押體制有多荒謬。

此外，陳智菡強調，為避免羈押成為預先刑罰的手段，即便是屬最輕本刑五年以上有期徒刑的重罪，仍須有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者，才可為羈押。

不過，陳智菡進一步說明，這些羈押事由，充滿著不確定性，尤其是所謂勾串共犯或證人之虞，用語模糊，到底檢察官「要舉證到何等程度」，才足稱為相當理由，實無客觀標準，致易流於司法恣意、押人取供。

陳智菡直指，看守所只是判決確定前，暫時羈押的環境，羈押禁見更是比受監禁的受刑人更高強度的限制人身自由、侵害人權，柯文哲前主席已經被羈押禁見一年了。

陳智菡說，柯文哲在看守所內惡劣環境下只能就著昏暗燈光，趴在地上研讀律師轉交的資料，猶如雙手雙腳被綑綁起來作戰，捍衛自己的清白，馬上要言詞辯論了，當然會想出來好好做準備，但柯文哲個性不喜麻煩別人。

陳智菡再指，之前柯文哲就在法庭上說過，如果是天價上億交保金，他寧可不出來，因為這麼大的數目一定要付利息、且要盡快還，今年初，柯文哲短暫交保五天就很苦惱3000萬借來的交保金要如何盡快還給國昌。

然而陳智菡說，柯P已經將農地賣掉，籌措了五千萬，剩下的兩千萬若還是要向親友借，柯P會非常不安，所以他才需要考慮，更何況提出一堆不符合羈押要件的檢方還在「研議」，不排除柯文哲交保後再抗告，又要干擾本案訴訟節奏，屆時若又要幾進幾出，壓縮準備辯論時間，如何能不考慮？

陳智菡感慨，台灣的司法破破爛爛，檢察官竟可一再抗告，且高等法院又常撤銷發回而不自為裁定，不只使訴訟延宕，更侵害被告迅速審判與正當防衛的權利。

陳智菡再次強調，「以個人名義」具保不是什麼新鮮的名詞，想請問林立委，保金可以用匯款的不用提領現金，知道嗎？匯款單上若不註記柯文哲姓名，法院如何知道這筆匯款是為何目的所匯入？

最後，陳智菡開酸，林俊憲是打算選市長的人了，台南市民是很有智慧的，如果林俊憲以為發廢文就能選市長，民主進步黨的選對會 還不如派網紅四叉貓出來選就好。

09/05 全台詐欺最新數據

