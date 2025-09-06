　
社會 社會焦點 保障人權

新竹殯儀館燒錯阿嬤爆衝突！業者被起底2年前也出包：遺體退錯冰

▲▼新竹市立殯儀館爆出業者燒錯阿嬤的烏龍。（圖／翻攝GoogleMaps）

▲新竹市立殯儀館爆出業者燒錯阿嬤的烏龍。（圖／翻攝GoogleMaps）

記者柯振中／綜合報導

新竹市立殯儀館5日爆發燒錯遺體的嚴重疏失，一名阿嬤的遺體原訂進行火化，沒想到竟被提前至上午火化，家屬發現後與禮儀公司員工爆發衝突。據了解，這家業者被爆料非首次發生疏失，該業者疑與2年前領錯遺體、退錯冰，險害解剖錯人同一家。

經過了解，該禮儀公司是新竹市立殯儀館的承包商，5日卻誤將上午場、下午場的遺體搞混。由於上午場的家屬並未確認儀容，遺體直接被送往火化，直到下午場的家屬抵達，瞻仰遺容時發現並非自家阿嬤，才知道自家阿嬤的遺體上午已被火化。

由於禮儀公司嚴重出包，導致家人無法見至親最後一面，家屬氣得與禮儀公司的員工發生拉扯。隨著場面失控，雙方爆發肢體衝突，禮儀公司老闆、女員工遭到家屬攻擊，女員工更是因此肋骨挫傷，所幸送醫後沒有大礙。

雖然禮儀公司老闆、女員工並未提出告訴，不過警方仍依照《社會秩序維護法》妨害他人身體罪嫌，將涉案的家屬送辦。

根據《自由時報》報導，該禮儀公司被同業爆料並非首次出包。2023年9月18日時，檢警原訂下午解剖29歲越籍阮姓移工的遺體，沒想到工作人員卻拿領錯遺體、誤將39歲印尼籍移工阿滿的遺體解凍，還放到解剖台上，所幸阮男的親屬、法醫即時發現，才沒有再錯下去，這起事件的工作人員，疑似與此次燒錯阿嬤的業者相同。

09/04 全台詐欺最新數據

新竹市殯儀館疏失家屬衝突禮儀公司

