地方 地方焦點

竹市城市外交再傳捷報　與澳洲萊德市簽署科技發展合作MOU

▲代理市長邱臣遠致贈竹市東門城石雕予萊德市長Trenton Brown。（圖／新竹市政府提供）

▲代理市長邱臣遠致贈竹市東門城石雕予萊德市長Trenton Brown。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府推動城市外交再傳捷報，代理市長邱臣遠率市府訪團昨(4)日前往澳洲新南威爾斯州的萊德市(City of Ryde)，與該市共同簽署「創新園區發展合作備忘錄(MOU)」，搭起竹市與國際科技的友誼之橋，象徵雙方邁向更加緊密、長遠的夥伴關係，為新竹市城市外交寫下嶄新的一頁。

邱臣遠表示，萊德市位於雪梨大都會區，不僅是知名的科技產業重鎮，更與竹市同樣擁有強大的創新能量與產業實力，此外，兩市也有許多共通點，包含平均年齡低，擁有高等理工學府及科學園區，共通的城市背景為兩市之間的合作注入更多可能性。

萊德市政府市長Trenton Brown指出，今日MOU的簽署代表新竹與萊德市之間的合作機會與友誼的重要起點。MOU不僅是一份協議，更是一份兩市共同願景的聲明，具有跨文化及跨國界合作的重要性，朝向更符合兩市需求的成果邁進，期盼未來能有更進一步的交流，增進兩市互惠及互動的可能性，最後也感謝新竹市政府訪問團的來訪並誠摯歡迎再度造訪。

邱臣遠提到，去(113)年萊德市麥考瑞科技園區(Macquarie Park Innovation District)與新竹科學園區簽署合作備忘錄，開啟雙方在科技與產業領域的實質交流。而今日兩市正式簽署合作備忘錄，整合產、官、學三大面向，進一步擴大交流，涵蓋產業發展、教育文化、人才交流、健康城市等多元面向，朝制度化與長期化的合作，為市民帶來與國際接軌的機會與生活環境。

城銷處補充，邱代理市長率市府訪團於4日前往拜會新南威爾斯州萊德市政府，由市長Trenton Brown接待，雙方針對科技與產業領域進行實質交流，並由萊德市政執行長Wayne Rylands及新竹市政府城市行銷處長林昱志，為兩市的市府團隊介紹雙方城市發展，也為未來雙方建立姊妹市奠定堅實基礎。

邱臣遠最後強調，非常感謝駐雪梨台北經濟文化辦事處處長吳正偉，促成此次重要的跨國合作，展現台澳交流深厚情誼與外交實力。誠摯邀請萊德市長Trenton Brown、新南威爾斯州議員Jordan Lane 及萊德市政府團隊蒞臨竹市，親身體驗竹市的創新能量、人文底蘊與在地熱情，讓兩市的交流合作更加深厚、更具溫度。

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

新竹市

