竹市小小策展人培力計畫圓滿成功　開啟孩子策展初體驗

▲5天的培力夏令營，共有5所學校、19 位國小學童參與。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

由新竹市文化局主辦的《114年度新竹市小小策展人培力計畫》，今年以「想像力出動！Let's Build an Exhibition」為題，於8月12日至8月16日完成為期5天的培力夏令營，共有5所學校、19 位國小學童參與，為自己的第一場展覽進行密集的策展訓練。

新竹市代理市長邱臣遠表示，此計畫延續新竹市美術館典藏品推廣與活化的精神，結合今年主題「生命故事」，引導孩子透過創作與策展，與典藏作品建立連結，思考如何用展覽說出屬於自己的故事。

文化局表示，參與學校包含北門國小（兩組）、東園國小、關埔國小、清大附設實驗小學、華德福實驗學校，來自不同教育背景的孩子們齊聚一堂，激盪出多元的想像與觀點。5天課程從策展規劃、空間配置、藝術創作到展覽行銷，循序引導學童從生活經驗出發，發想展覽主題與作品內容。

文化局說明，策展人張文豪以角色卡牌遊戲，帶領孩子認識展覽的分工與任務；良良兒童美術藉由製作新竹 241 藝術空間的展場模型，引導學習動線與空間設計；藝術創作者李晨豪帶領發想生命故事創作；藝術史研究者張碩尹介紹臺灣藝術發展的風格與媒材變化；藝文創作者王欣翮則引導孩子設計觀展互動，思考如何讓展覽被記住。營隊最後一天，學員們進行成果驗收，分享各自的展覽構想與作品雛形，有的以新竹城市地景如東門城、東門市場為題，有的則以人物故事傳遞把握當下的精神。各校參與學員都完成了一件創作作品與一份策展計畫書。

文化局指出，接下來這群「小小策展人」將回到各自校園，將計畫書化為真實展覽，親自佈展、導覽，邀請師生一同走進他們的生命故事。這場由孩子主導的策展行動，不僅啟發創造力，也讓藝術教育向下扎根，使典藏作品成為與生活對話、表達想像的橋樑。更多詳情歡迎至新竹市文化局臉書粉絲專頁( facebook.com/culture.hccg )與官網( culture.hccg.gov.tw )查詢。