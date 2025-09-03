邱臣遠率團考察澳洲墨爾本　借鏡城市治理典範

▲邱臣遠致贈竹市吉祥物「皮卡」予Little Lane教育機構創辦人吳清洋。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提升新竹市城市競爭力，學習國際城市發展經驗，代理市長邱臣遠率團赴澳洲展開一系列的考察之旅，於今(2)日拜訪第26屆海外臺商磐石獎得主吳清洋先生所創辦的「Avenues and Little Lane early learning group」機構，深化教育交流合作。並深入參訪維多利亞州立圖書館、墨爾本會展中心等重點場域，從早期教育發展、友善城市建構、產業發展策略、歷史文化保存、基礎建設規劃、城市治理創新及圖書資源管理等多元面向，汲取墨爾本城市發展的成功經驗。

邱臣遠表示，吳清洋先生所創辦的Avenues and Little Lane early learning group，在澳洲當地成功經營21間幼兒中心，業務涵蓋托兒服務、幼兒園、學前和課後託管及培訓學院等多元項目。該集團採用瑞吉歐教育法，重視人際溝通與環境探索，課程設計融合藝術、音樂、華語文學與數學教學，並與當地大學及培訓機構合作提供專業培訓，在澳洲幼兒教育產業中建立獨特定位。

吳清洋創辦人分享提到，Little Lane 的建築設計以「自然流通」為核心理念，大量引入自然光與清新空氣，營造溫暖、通透又安全的學習氛圍。開放式教室動線不僅方便孩子自由探索，也促進師生與同儕間的互動與合作。環境設計注重自然元素，提供草皮、土壤、樹木等自然環境，並設計半開放式空間讓兒童接觸自然，即使是多層樓建築，也能讓兒童能看到天空。在遊戲空間設計中融入風險探索，旨在培養兒童的風險應對能力，於環境中強調永續性，盡量使用可回收物品進行種植和展示，頂樓的空中花園各區設有不同主題。

邱臣遠指出，這種兼具功能、美感與教育意涵的空間設計，不僅提升了孩子的學習興趣，也塑造了他們對美與生活的感知能力。市府期盼未來能透過教育教學交流、師生互訪等方式，將竹市優質的教育資源與國際接軌，同時學習澳洲先進的幼兒教育經驗，共同提升兩地幼教品質。

城銷處補充，考察團本次也深入了解墨爾本如何在都市更新過程中維護文化資產，同時創造觀光價值，打造充滿歷史、文化、藝術與品味的城市品牌，這對竹市推動「新舊融合」的城市美學發展策略具有重要啟發意義。

邱臣遠指出，墨爾本州立圖書館（維多利亞州立圖書館）(State Library Victoria)作為南半球最大的圖書館之一，其創新的數位化服務與市民友善空間設計，為竹市圖書館服務升級提供重要參考。該館除傳統閱覽功能外，更加重視公共性，運用現代科技來擴展圖書館空間的社交、學習、討論等功能，打造分齡分眾、舒服的閱讀空間及創新服務，如兒童青少年專區、多元文化資源及創客空間，充分展現現代圖書館服務新模式。考察團特別關注其市民參與機制及空間多元利用策略，作為竹市推動「書香城市」的重要借鏡。

邱臣遠提到，墨爾本會展中心(Melbourne Convention and Exhibition Centre)為墨爾本的城市地標，場館並獲得「六星級綠星」環保評級，展現了卓越的環保理念特色。作為亞太地區重要的會展樞紐，其先進的設施規劃、永續經營理念及與城市發展的緊密連結，為竹市發展會展經濟提供重要參考。考察團特別關注該中心如何透過國際會展活動帶動周邊觀光及商業發展，提升城市國際知名度，這些經驗將有助於評估城市會展產業發展後續方向，提升竹市觀光、住宿、餐飲及商業經濟效益。

城銷處強調，墨爾本在建構友善城市方面的努力令考察團印象深刻。無論是圖書館的設施設備、會展中心的綠建築設計，或是商圈的人性化空間規劃，皆展現墨爾本對於打造宜居城市的用心，值得竹市參考借鏡。