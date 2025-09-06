　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人生不幸福可能卡在「5大迷思」：以為「沒錢」就無法做任何事

▲憂愁，欠債，煩惱，上班族。（圖／視覺中國CFP）

▲人生感到不幸可能是卡在5個迷思。（示意圖／視覺中國CFP）

作者／金井孝
譯者／高宜汝
摘自／方智出版《你與幸福的距離，只有2小時：有錢又快樂的人都這樣做

明明只要騰出兩小時就能獲得幸福，為什麼大多數的人卻過不了充實的人生呢？為什麼每天只覺得很忙，一點都不充實？
另一方面，為什麼就算有一整段自己的時間，卻總是在浪費呢？

答案很簡單。因為你不知道做什麼會感到充實又幸福。你不知道自己想擁有哪種心情，也不知道怎麼做才能感受到那個情緒。所以從來都沒感受過自己想要的情緒，並在這種情況下漸漸變得無感，度過每一天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

話說回來，為什麼現代人無法理解幸福是什麼呢？
從我個人的研究可以整理出5個原因，分別是：

① 太想安心安定。
② 認為沒有錢就做不了事。
③ 太重視「想做的事」遲遲無法行動。
④ 認為做很多事才算充實。
⑤ 太在意他人的想法。

容我一一說明。
▼ 不需要的五個思維

① 太想安心安定。

比起自己想做的事，更優先考慮無風無浪地安心生活。可是，當你一旦決定只要有一點點風險就不做，人生就會變得很無聊。

．不點沒吃過的菜色。
．電影要等到有免費片源才看。
．工作上把就算犯錯也不會被罵擺第一。
．選擇較穩定的職業，而不是感覺很有趣的職業。

應該不少人都過著這種生活。人會陷入這種思維，說不定是因為這一生中旁人總是叮嚀著「千萬不要失敗」，或媒體、網路新聞總是灌輸著恐懼。每天過這種生活，也許不太會捲入大麻煩，但很難感受到挑戰時的興奮感。

▲造成不幸的原因之一是，以為「沒錢」就做不了事。（示意圖／CFP）

② 認為沒有錢就做不了事。

「如果有錢就能吃好吃的了。」
「如果有錢就能去旅遊了。」
「如果有錢就能買喜歡的衣服了。」

說著這樣的話，卻什麼事都沒做的人應該不少。

大部分的人都想著「要先賺錢」，然後為此拚命努力。讀好學校、到好公司上班、做副業或創業、或是投資賺錢，大家都覺得要等到有錢再來做自己喜歡的事。

不過買漂亮的衣服、到餐廳吃飯、外出旅遊，需要花那麼多錢才做得到嗎？想要變幸福，真的需要花那麼多錢嗎？

其實大部分的情況都不是錢不夠用。嫌貴的高級餐廳，其實也只要幾千元，到高級飯店的酒吧喝飲料，雖然會花幾百元，但若問「你真的付不出來嗎？」，我想大家應該都出得起這筆錢。

能讓自己幸福的事情，其實不太需要那麼多錢吧？我最喜歡佃煮海苔醬。一吃到佃煮海苔醬就讓我覺得很幸福，而它只需要幾百日圓就買得到。人們大多只是一直說著要先賺錢，讓自己在幸福的路上繞遠路。

③ 太重視「想做的事」遲遲無法行動。

太過重視想做的事，有時候會變得光說不練，讓事情一延再延。這是因為自己太重視那件事，不想讓它失敗。像是有人明明想靠唱歌維生，卻因為害怕大家會覺得不好聽，不敢挑戰。

這種思維真的非常可惜。如果是自己很在乎的事，只要去做一定就會幸福。卻偏偏因為太過重視而無法行動。

④ 認為做很多事才算充實。

網路上每天都充斥著許多資訊。或許你曾想過既然有這麼多新鮮事或有趣的事，不全部做過一遍就太吃虧了。嘗試各種事物雖然不是壞事，但若每一件都只是半吊子，可能最後完全感覺不到任何充實感。

了解讓自己幸福的事物後，不管是一個還是兩個，都去試試看，就可以增加人生中的滿足感。

可是若受到太多資訊影響，結果可能會因此失去自我價值感。

⑤ 太在意他人的想法。

不少人因為不想太顯眼、不想被排擠、不想被批評，於是生活中太配合身邊的人。不過，這麼做只會把時間花費在雖然對他人是好事，但對自己來說沒有那麼幸福的事情上。這也是為什麼有些人總是背負太多工作在身上的原因。

★本文摘自《你與幸福的距離，只有2小時：有錢又快樂的人都這樣做》，作者今井孝（IMAI・TAKASHI），株式會社Carriageway Consulting公司代表。他與3萬多名成功又幸福的人交流後，得出結論：一天只要規畫出2小時「最好的時光」，就能提升生活動力，入手幸福人生。他歸納出一套系統化做法，以平易近人的筆法，搭配實例和解決方案，一步步帶著你，針對讓你覺得充實又幸福的事，安排時間和精力等有限資源。

你可能想看

想要幸福「一天只需2小時」　作家揭最大迷思：以為做很多才充實

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紐時：美海豹部隊2019登陸北韓　射殺北韓船員

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

塔巴颱風將生成！路徑曝光波及2地區　今酷暑38℃

人生不幸福可能卡在「5大迷思」：以為「沒錢」就無法做任何事

她想帶媽出國2週！竟出發前就被弄崩潰　過來人齊勸：真心建議跟團

手機隨時「在線」依然寂寞！日哲學家剖析：現代人忘了孤獨能力

4陸客帶外食被勸「竟狂嗆店員」影片曝光　金門店家怒：沒強迫你來

竹北吊車大王「激情過後」出事了！　連喊：不開心不開心不開心

神預言柯文哲交保！醫師再預測「一審被判無罪」

雙胞胎寶寶「突然沒羊水」！台大醫緊急動刀：娩出整個胎囊

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平：她是我最敬佩的女演員

重機正妹北宜跑山照瘋傳！超殺背影震撼車友　本尊找到了

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

【高齡又無照...】81歲翁無照騎車找友！　28歲上班族閃避不及撞上

【真的好想去～】女兒以為今天上學 回家車上大崩潰XD

【不用再抓蟑螂】應曉薇「完成交保」　面帶微笑雙手合十現身

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

塔巴颱風將生成！路徑曝光波及2地區　今酷暑38℃

人生不幸福可能卡在「5大迷思」：以為「沒錢」就無法做任何事

她想帶媽出國2週！竟出發前就被弄崩潰　過來人齊勸：真心建議跟團

手機隨時「在線」依然寂寞！日哲學家剖析：現代人忘了孤獨能力

4陸客帶外食被勸「竟狂嗆店員」影片曝光　金門店家怒：沒強迫你來

竹北吊車大王「激情過後」出事了！　連喊：不開心不開心不開心

神預言柯文哲交保！醫師再預測「一審被判無罪」

雙胞胎寶寶「突然沒羊水」！台大醫緊急動刀：娩出整個胎囊

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平：她是我最敬佩的女演員

重機正妹北宜跑山照瘋傳！超殺背影震撼車友　本尊找到了

基隆中元祭重頭戲！望海巷施放水燈頭　邱佩琳：守護信仰見證

江祖平「擠牙膏爆料」三立副總兒性侵　1原因沒人敢挺

向「清原芋圓」求償1700多萬！　代理商1行為自打臉

惡男下藥性侵應召女「留14張玩具鈔」　慘被重判9年

創辦人孫婿爆料「人體實驗」　老牌醬油求償40萬被打臉

台股周線連2紅！法人：本益比進入中性偏高水位　留心市場變數

塔巴颱風將生成！路徑曝光波及2地區　今酷暑38℃

人生不幸福可能卡在「5大迷思」：以為「沒錢」就無法做任何事

紐時：美海豹部隊2019登陸北韓　射殺北韓船員

英副首相「少繳房產稅」請辭　內閣大搬風

應曉薇「高顏值女兒」首亮相！　網歪樓留言「認岳母」

生活熱門新聞

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

神預言柯文哲交保！醫師再預測：一審無罪

雙胞胎寶寶突然沒羊水！台大醫緊急娩出胎囊

前同事曝龔益霆偷心套路　對姐姐很有一套

明天可能有熱帶低壓生成　「水氣灌台」周日雨最猛

50嵐「他一喝厚奶驚呆了」　免費點法曝光！

江祖平疑是被害者　「一篇發文」露餡

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

江祖平爆前男友性侵　律師曝4反擊建議

更多熱門

相關新聞

飼主生活倉鼠優先　沙發全給牠躺

飼主生活倉鼠優先　沙發全給牠躺

對鏟屎官來說，毛孩的需求總是在第一順位。札幌某隻叫とら美的倉鼠就飽受主人寵愛，這天牠就獨自一鼠霸占了整張沙發，悠哉地坐在軟墊上啃著手中的蔬菜，至於飼主則毫不猶豫的選擇坐地上，將最舒服的位置讓給鼠寶。

日作家：想要幸福「一天只需2小時」

日作家：想要幸福「一天只需2小時」

單身又怎樣！「5件小事」給自己滿滿幸福感

單身又怎樣！「5件小事」給自己滿滿幸福感

升遷了、薪水也漲了「為何還不快樂」？

升遷了、薪水也漲了「為何還不快樂」？

「幫夫運最強」星座Top 3！

「幫夫運最強」星座Top 3！

關鍵字：

幸福方智出版

讀者迴響

熱門新聞

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

快訊／交流道奪命車禍！男拋飛車外當場慘死

江祖平槓三立副總兒！

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲！　陳百祥「觀眾很衰啦」

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

摩鐵戰女網友「塞沐浴乳罐、遙控器」拍片　法官看片判北市男無罪

神預言柯文哲交保！醫師再預測：一審無罪

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面