生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

升遷了、薪水也漲了「為何還不快樂」？中年最常見的「幸福陷阱」看完心有戚戚焉

▲▼ 中年危機,人格面具,真實自我,幸福,40歲。（圖／Pexels）

▲40歲後迎來中年危機？日本精神科醫師提醒，成功不等於幸福，唯有脫下面具、傾聽內心，才能真正找回快樂。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

步入40歲以後，不少人開始面臨所謂的「中年危機」（Middle-age crisis）。面對精神與生活的不穩定，人們該如何調整？癌症研究會有明醫院腫瘤精神科部長清水研醫師，近日在日本《朝日新聞》分享了自身經歷與觀察，指出「只要在社會上成功就能幸福」是一種需要放下的幻想。

面具背後的壓力
清水研表示，許多人因為「想被父母或社會認可」或「不能給他人添麻煩」而戴上人格面具（Persona）。他回憶自己的成長過程，嚴格、身為律師的父親經常叮囑，「要成為立派的人」、「要為社會做大事」。在這樣的期待下，他長期背負著「必須如此」的枷鎖，並懷抱強烈的承認欲。

「把升遷或成功視為目標，在人生前半段或許有意義，但維持面具需要能量。當人步入中年，能量逐漸不足，工作與家庭責任卻不斷累積，就容易陷入疲憊。」他指出，中年常見的狀況是，該做的事情越來越多，卻無法完全應付，為了得到評價而拼命努力，結果工作只是草草完成，心卻始終得不到滿足。

隨著體力下降，身邊也開始出現親友生病、甚至離世的情況，這些都會讓人產生疑問，「這樣下去真的好嗎？」、「要如何才能幸福地活著？」

▲▼ 中年危機,人格面具,真實自我,幸福,40歲。（圖／Pexels）

找回「想要」的聲音
如何才能脫下面具，回到真實的自己？清水研提出方法：從傾聽內心聲音開始。

「請去做自己真正想做的事。想吃的東西就去吃，想看的電影就去看。從小事開始累積，能逐漸帶來解放感。」

他強調，初期需要一點刻意的練習。例如，當腦中浮現「我想看那部電影！」，這就是「想要」（want）的聲音，不要把它壓下去，而是去實現它。這樣的有意識行動會逐步培養內心的「want」，讓它愈來愈清晰。

隨著時間推進，人會慢慢意識到「不想再過違背自己感覺的生活」。在遵循這樣的思維下，面具會自然脫落，真實的自我也逐漸浮現。

「在某些意想不到的瞬間，人會被感動，那就是遇見真實自我的時刻。而且這樣的領域會逐漸擴大，最終與『自己也不曾認識的自己』相遇。」

對於「不知道自己想做什麼」的人，他也建議先從「停止做不想做的事」開始。當生活騰出空間，內心的聲音就會漸漸浮現。

▲▼ 中年危機,人格面具,真實自我,幸福,40歲。（圖／Pexels）

從小提琴的痛苦到樂趣
清水研回憶，自己在40歲後也經歷了巨大的轉變。過去，他從3歲開始學小提琴，但長年覺得上課只是痛苦，甚至常被父母責罵「不夠認真」。

高中、大學時期，他雖然持續演奏，但動機只是「想被稱讚很棒」。成為醫師後，他曾有一段時間完全放下琴弓。

然而，在40多歲後半段，大約5年前，他突然決定重新拉小提琴。「這一次，我只是單純拉自己想拉的曲子，隨心所欲。結果越來越覺得這才是真實的自己。童年時被視為『管教』的課程，如今變成了無窮的樂趣。」

▲▼ 中年危機,人格面具,真實自我,幸福,40歲。（圖／Pexels）

放下「成功＝幸福」的勇氣
「要捨棄『成功等於幸福』這種幻想，脫下面具，需要勇氣。」清水研直言，但一旦放下，人的工作表現反而會提升，心靈也會更加豐富，對他人也能展現更多的溫柔。

08/28 全台詐欺最新數據

