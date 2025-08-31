　
想要幸福「一天只需2小時」　作家揭最大迷思：以為做很多才充實

▲▼時間表，時程表，倒數。（圖／視覺中國）

▲人生想要有幸福感，其實一天「只要2小時」。（圖／視覺中國）

記者林育綾／綜合報導

很多人以為一天24小時都要精彩充實，才能算是美好的一天，不過日本創業家今井孝提到，人生想要有幸福感，其實一天「只要2小時」，更提到每個有錢又快樂的人，都是善用2小時的天才，讓許多讀者大讚「原來追求幸福不需要花費大量時間或金錢」、「這本書真的拯救了我」。

今井孝是日本株式會社Carriageway Consulting公司代表，曾向超過3萬名創業者傳授方法及思維，引導踏出第一步，透過淺顯易懂又能輕鬆行動的方法，獲得多位創業家支持。他撰寫的書籍《你與幸福的距離，只有2小時》暢銷10萬冊，如今也在台發行繁體中文版，由方智出版。

今井孝透露，原本他是個覺得生活無趣又枯燥的上班族，因緣際會負責公司的新事業，贏得公司肯定；後來獨立創業，也取得亮眼成績。雖然收入的確比上班族時代更好，但每天還是覺得身心俱疲，他不禁自問，「什麼都不做覺得空虛，努力做出成績也不算幸福，究竟是怎麼一回事？」

於是，他開始向那些看起來很幸福的人請教「該怎麼做才會幸福」，透過搜羅上萬個成功人士的人生經驗，精煉出「時間×幸福」的嶄新觀點，得出結論：不需要認為一天24小時要做很多事、很精彩充實才能有「美好的一天」，其實一天只要大約2小時創出「最好的時光」就能提升生活動力、感到幸福。

▲女性,夕陽,單身,日落,散步。（圖／unsplash）

▲很多成功又幸福的人，都是善用2小時的天才。（圖／unsplash）

他表示，很多成功又幸福的人，都是善用2小時的天才。不過這「2小時」的內容，每個人都不同，他提出系統化做法，不再追求「提升生產力」來提高人生幸福度，而是「只專注於那重要的2小時」，甚至不需要2小時，只要10分鐘或1分鐘。

這些方法包括：整理自己的幸福清單、事先決定「獎勵」、減少待辦事項、思考「如果只剩十年可以活，你想做什麼？」、了解自己想感覺到哪種情緒、為每一天或每一周決定好「主題」、記錄發生的好事⋯等，每個步驟在書中都有詳細說明。

許多讀者讀後紛紛好評，有30多歲的女性說，「讀了這本書，重新思考如何設定優先順序與面對時間的方式。最重要的是，我開始期待下班後的時光了！」。

還有人說「我終於理解到，追求幸福不需要花費大量時間或金錢！非常推薦這本書給正面臨自我價值低落問題的人。」、「曾認為每天的所有時間都必須充分利用，要不停追求更高的生產力，但這樣的日子讓我覺得喘不過氣。這本書真的拯救了我。」

▼方智出版《你與幸福的距離，只有2小時：有錢又快樂的人都這樣做》。（圖／方智出版）

▲▼方智出版《你與幸福的距離，只有2小時：有錢又快樂的人都這樣做》。（圖／方智出版）

08/29 全台詐欺最新數據

想要幸福「一天只需2小時」　作家揭最大迷思：以為做很多才充實

斷捨離好難！　整理卡關怎麼辦？

「家人的收納習慣不同，對雜物的容忍度超高，要怎麼讓他們動手整理？」你要麼讓他們同理你的困擾，拉高他們對屋況的標準；要麼主動整理，讓他們可以「坐享其成」。當然，你還可以製造外部驅力。總的來說，沒有動機就沒有行動，這是必須解決的首要之務。

斷捨離為什麼難？　先整頓內心！

日本講師授持續書寫改變人生方法

整理真諦　自己的空間即理想的家

三階段打造多元被動收入

