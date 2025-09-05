昔曾喊「要我交一億寧願繼續被關」　今7000萬交保柯文哲陷深思

▲台灣民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

北院在今（5日）裁定柯文哲7000萬交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控，在民眾黨全力籌措交保金之際，柯文哲律師進行律見後稍早卻表示，「柯文哲先生表示需再行深思，選任辯護人將於下周一（8日）上午辦理律見轉達後，再行決定」。而回顧柯文哲7月15日延押庭時就曾提到「要押就押我一個就好了，其他無關的人放他們出去，我死都不會逃亡，交保金一億借來要花很多利息，所以要叫我交一億，我寧願繼續被關」。

在北院裁定7000萬交保後，柯文哲選任辯護人發出聯合聲明，第一，針對台灣台北地方法院今日裁定柯文哲先生提出新台幣7000萬元保證金後，准予停止羈押一事，經辯護人於今日下午前往台北看守所辦理律見告知，柯文哲先生表示需再行深思。第二，選任辯護人將於下周一（8日）上午辦理律見轉達後，再行決定。

針對7000萬交保金，柯文哲還要再深思，似乎有跡可循。回顧7月15日延押庭時，柯文哲當庭提到，「我不是圖利貪污的人，但是也被羈押了11個月，我只能安慰自己說，看守所有供食宿，水電免費，還有24小時保全」。

柯文哲表示，「我的房間24小時直播，而且都有人在看，我只好每天認真讀書，因為我白天都不敢躺下來發呆睡覺，怕人家說我很懶惰，所以我只好乖乖坐在那裡讀書給大家看，不過也真的讀了很多書，學問應該有一些進步」。

柯文哲認為，「京華城案可以檢討，公務員不可能說認為犯法然後一路把它走完，結果不滿意大家可以討論，但今天為什麼要把它當作政治案件來搞？」

柯文哲說，「剛才檢察官說如果我出去就會怎樣怎樣，其實我跟你講我才一個FB而已，我是要應付整個國家的機器在對打。我也不想再多說什麼，這個我也明白講，法官也不要有壓力，反正也差沒幾個證人，要押就押，押我一個就好了，其他無關的人就放他們出去」。

柯文哲更強調，「法庭外每次都有一堆支持者喊阿北加油，所以我死都不會逃亡，交保金一億借來要花很多利息，所以要叫我交一億，我寧願繼續被關」。