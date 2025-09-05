柯文哲交保金還差3000萬！　江和樹：陳佩琪籌到近4000萬

▲民眾黨台中市議員江和樹說明柯文哲交保金籌措進度。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday）

記者郭運興／台北報導

台北地院今（5日）裁定涉入京華城案與政治獻金侵占案的民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，外界也關注民眾黨目前籌錢進度。對此，民眾黨台中市議員江和樹表示，目前知道陳佩琪籌到3500萬快要4000萬左右，還差3000萬左右，民眾黨還要再努力，另外，柯文哲是否願意交保，這是民眾黨比較擔心的點。

江和樹受訪被問到「7000萬交保金進度」，他表示，柯文哲主席可能還要辛苦一下，因為太突然了，7000萬不是一筆小數目，更何況柯文哲的個性，聽到這個金額搞不好自己不願意交保，因為柯文哲當時說如果要借錢，不如就不要交保了。

江和樹表示，但柯文哲如果沒有出來怎麼去了解、去打這場官司，真的會很辛苦，但柯文哲的個性大家都知道，民眾黨現在比較擔心的是如果籌到錢，但柯文哲不願意出來。

江和樹直言，今天要讓柯文哲出來可能真的沒那麼簡單，民眾黨不是一個有錢的政黨，而且別人借錢給他們也會擔心是否會變成抄家滅族的對象。

江和樹指出，錢的部分，黃國昌還沒有叫所有立委、中央委員幫忙，黃目前還在忙籌錢的部分，期待在5點之前看有沒有意外發生，因為現金真的沒有這麼多，民眾黨不是沈慶京，柯文哲也跟沈慶京不同。

江和樹透露，其實要幫忙的人很多，但一瞬間要領這麼多錢也沒有那麼簡單，誰有那麼多現金放在家裡，大家可能要去解除定存等。

江和樹強調，目前知道陳佩琪籌到3500萬快要4000萬左右，還差3000萬左右，當然民眾黨還要再努力，現在在柯文哲最落魄的時候，誰敢拿錢出來這也是一個最重要的問題，而且柯文哲是否願意交保，如果柯不願意，就算大家湊到錢他也沒用，這是民眾黨比較擔心的點。