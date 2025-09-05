　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／7千萬交保！律師2點聲明曝光　柯文哲「再行深思」下周決定

▲▼涉犯京華城案仍在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（2日）被押解到台北地院出庭，面帶笑容。（圖／記者黃哲民攝）

▲北院裁定柯文哲以7千萬元金額交保。（資料圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、莊智勝、戴若涵／台北報導

前台北市長、民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積弊案，遭羈押已滿一年，日前聲請具保停押。台北地方法院5日裁定，柯文哲以7千萬元交保，並限制住居，進行科技監控。對此，北檢指出，在收到裁定理由以後將研議是否提起抗告，稍早裁定書已送抵北檢，檢方將進行研議。稍早柯文哲的委任律師則發出聲明，表示柯文哲對交保一事表示，「需再行深思」。

柯文哲先生選任辯護人聯合聲明如下：

一、針對臺灣臺北地方法院今日裁定柯文哲先生提出新臺幣柒仟萬元保證金後，准予停止羈押一事，經辯護人於今日下午前往臺北看守所辦理律見告知，柯文哲先生表示需再行深思。

二、選任辯護人將於下周一即8日上午辦理律見轉達後，再行決定。

雖然柯文哲本人對交保一事稱「需再行深思」，但愛夫心切的陳佩琪一得知可以交保消息，5日下午2時許就先後趕抵一銀、台銀，分兩筆共匯款5千萬元到北院指定的公庫帳戶，連柯家變賣土地的款項也全都用上，但目前距離保金仍有2千萬元的差距。

據悉，柯文哲不想欠下人情，因此希望自家人設法籌措，但確實有難度，還在想辦法，希望今天能保出柯文哲。而應曉薇部分，保證金也是匯款支付，已經到齊。

09/04 全台詐欺最新數據

517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

柯文哲交保金還差3000萬！　江和樹：陳佩琪籌到近4000萬

柯文哲交保金還差3000萬！　江和樹：陳佩琪籌到近4000萬

台北地院今（5日）裁定涉入京華城案與政治獻金侵占案的民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，外界也關注民眾黨目前籌錢進度。對此，民眾黨台中市議員江和樹表示，目前知道陳佩琪籌到3500萬快要4000萬左右，還差3000萬左右，民眾黨還要再努力，另外，柯文哲是否願意交保，這是民眾黨比較擔心的點。

小草籲把黨主席還給柯文哲？　許甫：沒有這種見縫插針的話

小草籲把黨主席還給柯文哲？　許甫：沒有這種見縫插針的話

應曉薇傍晚辦交保！柯文哲尚未回覆北院

應曉薇傍晚辦交保！柯文哲尚未回覆北院

柯文哲7000萬交保　卓榮泰：盼人人守法、司法檢調依法偵辦

柯文哲7000萬交保　卓榮泰：盼人人守法、司法檢調依法偵辦

郝龍斌聲援柯文哲「交保條件嚴苛」　簡舒培酸：去年7000萬就沒嫌貴

郝龍斌聲援柯文哲「交保條件嚴苛」　簡舒培酸：去年7000萬就沒嫌貴

柯文哲

