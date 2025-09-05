快訊／7千萬交保！律師2點聲明曝光　柯文哲「再行深思」下周決定

▲北院裁定柯文哲以7千萬元金額交保。（資料圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、莊智勝、戴若涵／台北報導

前台北市長、民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積弊案，遭羈押已滿一年，日前聲請具保停押。台北地方法院5日裁定，柯文哲以7千萬元交保，並限制住居，進行科技監控。對此，北檢指出，在收到裁定理由以後將研議是否提起抗告，稍早裁定書已送抵北檢，檢方將進行研議。稍早柯文哲的委任律師則發出聲明，表示柯文哲對交保一事表示，「需再行深思」。

柯文哲先生選任辯護人聯合聲明如下：

一、針對臺灣臺北地方法院今日裁定柯文哲先生提出新臺幣柒仟萬元保證金後，准予停止羈押一事，經辯護人於今日下午前往臺北看守所辦理律見告知，柯文哲先生表示需再行深思。

二、選任辯護人將於下周一即8日上午辦理律見轉達後，再行決定。

雖然柯文哲本人對交保一事稱「需再行深思」，但愛夫心切的陳佩琪一得知可以交保消息，5日下午2時許就先後趕抵一銀、台銀，分兩筆共匯款5千萬元到北院指定的公庫帳戶，連柯家變賣土地的款項也全都用上，但目前距離保金仍有2千萬元的差距。

據悉，柯文哲不想欠下人情，因此希望自家人設法籌措，但確實有難度，還在想辦法，希望今天能保出柯文哲。而應曉薇部分，保證金也是匯款支付，已經到齊。