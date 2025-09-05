小草籲把黨主席還給柯文哲？　許甫：沒有這種見縫插針的話

▲民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押近1年，北院在今（5日）裁定7000萬交保，限制出境、出海8月並且須接受電子監控。針對柯若順利出來，黨內是否會有矛盾？秘書長周榆修說，「這個想太多了，沒有這個問題」；至於有支持者呼籲把黨主席還給柯？副秘書長許甫直言，民眾黨會全體上下一起努力，沒有這種見縫插針的話。

柯文哲深陷京華城風暴，113年9月5日偵查中被裁定羈押禁見，期間僅短暫交保6天，隨即再逆轉羈押，至今已近1年。北院4日提訊柯文哲、涉京華城案的國民黨議員應曉薇2人，決定是否延押；今天作出裁定，柯文哲7000萬元交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控，而應曉薇則裁定3000萬交保，限制住居、科技監控。

外界關注，柯文哲若順利出來，民眾黨內部是否會有「兩個太陽」的矛盾？周榆修中午受訪時說，「不會啦，這個想太多了，沒有這個問題」；至於柯出來後，是否會改選黨主席？周說，「沒有，依照黨的規定照走就好，不會構成什麼問題」。

至於網路上有出現支持者呼籲把黨主席還給柯主席？對此，許甫表示，他沒有看到這樣的文章，民眾黨會全體上下一起努力，沒有這種見縫插針的話。