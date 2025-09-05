　
柯文哲7000萬交保「見證司法奇蹟」　他酸：輸到2028才會檢討

▲▼民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪籌措柯文哲交保金。（圖／記者蘇晏男攝）

▲陳佩琪急跑銀行，要替柯文哲籌交保金。（圖／記者蘇晏男攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（5日）台北地院裁定，柯文哲以7000萬元交保，不過須受電子監控。胸腔科名醫蘇一峰直言，沒有證據、找不到金流，司法部起訴卻能把柯羈押了1年，還要7000萬交保金，讓他不禁開酸「台灣司法奇蹟，選舉一輸治百病，一路輸到2028才會檢討啦！」

蘇一峰在臉書指出，沒有證據，找不到金流，只有一份被修改的Excel檔案，建檔者也不是柯文哲，然後威脅要公布WOMAN資料夾，「司法不起訴卻能一延再延把人羈押了1年，還要這麼高的保釋金，7000萬？」

對此，他不禁開酸民進黨，這根本是台灣司法奇蹟，「選舉一輸治百病...一路輸到2028才會檢討啦！」

關於這次交保金又高達7000萬，資深媒體人黃揚明在臉書指出，這次法院與去年底一樣，裁定柯文哲以7000萬交保，接著分析2個背後細節，「可見法院沒想繼續押他，也不希望他用交保金過高為由拒絕！」

據了解，柯文哲家族賣掉農地後，加上本身的存款等，僅有約不到5000萬，距離7000萬仍有一段差距，剩餘2000多萬元預料將由黨內公職設法籌措。另一方面，柯文哲是否願意交保仍要視他個人意願，柯的律師預計稍後到北所進行律見，盼能說服讓柯點頭交保，後續再到北院佩戴電子腳鐐。

柯妻陳佩琪下午也在民眾黨立法院黨團主任陳智菡的陪同下，到位於住家附近的銀行進行匯款作業。面對記者詢問是否擔心籌不出錢？保釋金7000萬是否太高？會不會擔心檢方提抗告？陳皆低頭沒有回答，但面露微笑，似乎心情已比前幾天輕鬆不少。

▼黨內人士擔心，柯文哲得知交保金額過高，反而會拒絕交保。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼涉犯京華城案仍在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（2日）被押解到台北地院出庭，面帶笑容。（圖／記者黃哲民攝）

09/04 全台詐欺最新數據

ET快訊
快訊／泰國新總理出爐！
快訊／7000萬交保柯文哲還要深思　民眾黨最新回應
江祖平獨戰三立副總兒「沒藝人出來挺？」　大票吐現實一主因
快訊／7千萬交保！　柯文哲聲明「需再行深思」下周決定
快訊／還差3000萬！　江和樹曝：陳佩琪籌到近4000萬
江祖平預告「9／10前所有事水落石出」　再酸龔益霆：你很可憐
民眾黨台南黨部副主委「1圖酸爆」：麻煩北檢點收7千萬
快訊／應曉薇確定傍晚辦交保　柯文哲尚未回覆北院

柯文哲交保北檢會抗告？　他斷言1結果：柯待在外面對賴清德有利

柯文哲交保北檢會抗告？　他斷言1結果：柯待在外面對賴清德有利

台北地院今（5日）裁定涉入京華城案與政治獻金侵占案的民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，外界也關注北檢是否會提出抗告。對此，媒體人謝寒冰斷言，檢察官一定會抗告，但這次高院可能不會發回更裁，因為柯文哲待在外面對賴清德有利，可以成功轉移很多砲火，而且柯文哲出來後還是不能直接對外發言，短時間內對賴清德造成的威脅不大。

民眾黨全黨激動！喊話柯文哲接受交保條件　許甫：期盼這天很久了

民眾黨全黨激動！喊話柯文哲接受交保條件　許甫：期盼這天很久了

柯文哲交保！黃瀞瑩「一年了我們都在這」　網友嗨喊：回來接黨主席

柯文哲交保！黃瀞瑩「一年了我們都在這」　網友嗨喊：回來接黨主席

柯文哲7000萬交保　陳佩琪赴銀行籌錢「笑容藏不住」

柯文哲7000萬交保　陳佩琪赴銀行籌錢「笑容藏不住」

柯文哲7000萬交保　律師：能否順利「全看1關鍵」

柯文哲7000萬交保　律師：能否順利「全看1關鍵」

