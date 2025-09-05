柯文哲7000萬交保「見證司法奇蹟」　他酸：輸到2028才會檢討

▲陳佩琪急跑銀行，要替柯文哲籌交保金。（圖／記者蘇晏男攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（5日）台北地院裁定，柯文哲以7000萬元交保，不過須受電子監控。胸腔科名醫蘇一峰直言，沒有證據、找不到金流，司法部起訴卻能把柯羈押了1年，還要7000萬交保金，讓他不禁開酸「台灣司法奇蹟，選舉一輸治百病，一路輸到2028才會檢討啦！」

蘇一峰在臉書指出，沒有證據，找不到金流，只有一份被修改的Excel檔案，建檔者也不是柯文哲，然後威脅要公布WOMAN資料夾，「司法不起訴卻能一延再延把人羈押了1年，還要這麼高的保釋金，7000萬？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，他不禁開酸民進黨，這根本是台灣司法奇蹟，「選舉一輸治百病...一路輸到2028才會檢討啦！」

關於這次交保金又高達7000萬，資深媒體人黃揚明在臉書指出，這次法院與去年底一樣，裁定柯文哲以7000萬交保，接著分析2個背後細節，「可見法院沒想繼續押他，也不希望他用交保金過高為由拒絕！」

據了解，柯文哲家族賣掉農地後，加上本身的存款等，僅有約不到5000萬，距離7000萬仍有一段差距，剩餘2000多萬元預料將由黨內公職設法籌措。另一方面，柯文哲是否願意交保仍要視他個人意願，柯的律師預計稍後到北所進行律見，盼能說服讓柯點頭交保，後續再到北院佩戴電子腳鐐。

柯妻陳佩琪下午也在民眾黨立法院黨團主任陳智菡的陪同下，到位於住家附近的銀行進行匯款作業。面對記者詢問是否擔心籌不出錢？保釋金7000萬是否太高？會不會擔心檢方提抗告？陳皆低頭沒有回答，但面露微笑，似乎心情已比前幾天輕鬆不少。

▼黨內人士擔心，柯文哲得知交保金額過高，反而會拒絕交保。（圖／記者黃哲民攝）

