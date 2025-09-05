郝龍斌聲援柯文哲「交保條件嚴苛」　簡舒培酸：去年7000萬就沒嫌貴

▲民進黨台北市議員簡舒培。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

前台北市長郝龍斌今（5日）發文痛批，台北地院裁定柯文哲以7000萬，並接受科技監控的「嚴苛交保條件」，嚴重違反比例原則。對此，民進黨台北市議員簡舒培開酸，7000萬不是第一次出現，去年7000萬沒嫌貴，今年7000萬卻喊嚴苛，藍白雙重標準到底在演哪一齣？

北院合議庭於今日稍早裁定民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，並限制出境、出海與住居8個月，且須配戴電子監控措施，並不得與同案被告有所接觸。郝龍斌則在臉書發文痛批，「如此嚴苛的交保條件，不僅嚴重違反比例原則，更形同對一位前市長的羞辱」。

針對「交保條件嚴苛」的批評，簡舒培提到，柯文哲裁定交保後，結果國民黨和民眾黨馬上跳出來，並異口同聲地喊「這是史上最嚴苛的交保條件」、「形同變相羈押」。

簡舒培不解，早在今年1月初，柯文哲就曾經在二度交保時，繳出一模一樣的7000萬元交保金，當時，柯文哲的妻子陳佩琪立刻解凍定存，加上黨內協助，錢很快就湊齊，交保成功。

簡舒培表示，換句話說，7000萬不是第一次出現，更不是「嚴苛到難以負擔」的條件，這樣的批評，讓她不禁開酸，去年7000萬沒嫌貴，今年7000萬卻喊嚴苛，藍白雙重標準到底在演哪一齣？