　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郝龍斌聲援柯文哲「交保條件嚴苛」　簡舒培酸：去年7000萬就沒嫌貴

▲民進黨台北市議員簡舒培。（資料照／記者陳家豪攝）

▲民進黨台北市議員簡舒培。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

前台北市長郝龍斌今（5日）發文痛批，台北地院裁定柯文哲以7000萬，並接受科技監控的「嚴苛交保條件」，嚴重違反比例原則。對此，民進黨台北市議員簡舒培開酸，7000萬不是第一次出現，去年7000萬沒嫌貴，今年7000萬卻喊嚴苛，藍白雙重標準到底在演哪一齣？

北院合議庭於今日稍早裁定民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，並限制出境、出海與住居8個月，且須配戴電子監控措施，並不得與同案被告有所接觸。郝龍斌則在臉書發文痛批，「如此嚴苛的交保條件，不僅嚴重違反比例原則，更形同對一位前市長的羞辱」。

針對「交保條件嚴苛」的批評，簡舒培提到，柯文哲裁定交保後，結果國民黨和民眾黨馬上跳出來，並異口同聲地喊「這是史上最嚴苛的交保條件」、「形同變相羈押」。

簡舒培不解，早在今年1月初，柯文哲就曾經在二度交保時，繳出一模一樣的7000萬元交保金，當時，柯文哲的妻子陳佩琪立刻解凍定存，加上黨內協助，錢很快就湊齊，交保成功。

簡舒培表示，換句話說，7000萬不是第一次出現，更不是「嚴苛到難以負擔」的條件，這樣的批評，讓她不禁開酸，去年7000萬沒嫌貴，今年7000萬卻喊嚴苛，藍白雙重標準到底在演哪一齣？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／泰國新總理出爐！
快訊／7000萬交保柯文哲還要深思　民眾黨最新回應
江祖平獨戰三立副總兒「沒藝人出來挺？」　大票吐現實一主因
快訊／7千萬交保！　柯文哲聲明「需再行深思」下周決定
快訊／還差3000萬！　江和樹曝：陳佩琪籌到近4000萬
江祖平預告「9／10前所有事水落石出」　再酸龔益霆：你很可憐
民眾黨台南黨部副主委「1圖酸爆」：麻煩北檢點收7千萬
快訊／應曉薇確定傍晚辦交保　柯文哲尚未回覆北院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

7000萬交保柯文哲要深思　民眾黨：做好一切準備周一迎接柯

7000萬交保金柯文哲要深思　柯律師團：下周一再行決定

柯文哲交保金還差3000萬！　江和樹：陳佩琪籌到近4000萬

小草籲把黨主席還給柯文哲？　許甫：沒有這種見縫插針的話

柯文哲7000萬交保　卓榮泰：盼人人守法、司法檢調依法偵辦

韌性條例通過　卓榮泰：下周編特別預算要「廣、深、快」

郝龍斌聲援柯文哲「交保條件嚴苛」　簡舒培酸：去年7000萬就沒嫌貴

柯文哲交保北檢會抗告？　他斷言1結果：柯待在外面對賴清德有利

文總新活水、12強世界冠軍專刊　從全球19地脫穎獲金點設計獎

民眾黨全黨激動！喊話柯文哲接受交保條件　許甫：期盼這天很久了

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

7000萬交保柯文哲要深思　民眾黨：做好一切準備周一迎接柯

7000萬交保金柯文哲要深思　柯律師團：下周一再行決定

柯文哲交保金還差3000萬！　江和樹：陳佩琪籌到近4000萬

小草籲把黨主席還給柯文哲？　許甫：沒有這種見縫插針的話

柯文哲7000萬交保　卓榮泰：盼人人守法、司法檢調依法偵辦

韌性條例通過　卓榮泰：下周編特別預算要「廣、深、快」

郝龍斌聲援柯文哲「交保條件嚴苛」　簡舒培酸：去年7000萬就沒嫌貴

柯文哲交保北檢會抗告？　他斷言1結果：柯待在外面對賴清德有利

文總新活水、12強世界冠軍專刊　從全球19地脫穎獲金點設計獎

民眾黨全黨激動！喊話柯文哲接受交保條件　許甫：期盼這天很久了

公東高工室設科升學與技能競賽雙豐收　逾半數學生錄取國立科大

苗栗TOP5親子行程先收藏！體驗手擠新鮮牛奶、朝聖台版魔戒精靈村

轉換心態、放下身段是當教練關鍵　葉君璋談林智勝引退

國中生換獎品起衝突！麻吉撕破臉　美工刀劃腿9公分慘縫12針

快訊／泰國新總理出爐！　58歲前副總理阿努廷出線

成功分局暖心伸援手　長濱分駐所助高齡婦平安返家

淡水房市「價穩量縮」　1區交易量減最多

《女力匯流：女路講座暨台東女路品牌發表》　五縣市齊聚台東

7000萬交保柯文哲要深思　民眾黨：做好一切準備周一迎接柯

石川飯店餐廳懶人包！泡無邊際溫泉看海　嗑漁港直送螃蟹料理

政治熱門新聞

柯文哲隔1年將獲自由！　民眾黨急籌7000萬保釋金救阿北

柯文哲7000萬交保　陳佩琪赴銀行籌錢「笑容藏不住」

民進黨選對會9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

快訊／北院裁定柯文哲7000萬交保　民進黨：尊重司法調查毋枉毋縱

抗戰還是終戰　苦苓舉「5大理由」給答案

民眾黨感謝承審柯文哲7000萬交保　民眾黨感謝承審法官

內政部硬起來！　修法禁房東擋租客申請租補、遷入戶籍

北院裁定柯文哲7000萬交保換自由　黃國昌憂柯P不接受

柯文哲7000萬交保！　周榆修：賴清德怕了

柯文哲交保北檢會抗告？　他斷言1結果：柯待在外面對賴清德有利

柯文哲交保金還差3000萬！　江和樹：陳佩琪籌到近4000萬

徐巧芯合影鄭弘儀　一句話暗酸王義川

第四順位！　趙少康鬆口：盧秀燕朱立倫郝龍斌都不選「我就選」

對比太強烈！徐巧芯機場遇偏綠媒體人

更多熱門

相關新聞

柯文哲7千萬交保「見證司法奇蹟」　他酸：輸到2028才會檢討

柯文哲7千萬交保「見證司法奇蹟」　他酸：輸到2028才會檢討

今（5日）台北地院裁定，柯文哲以7000萬元交保，不過須受電子監控。胸腔科名醫蘇一峰直言，沒有證據、找不到金流，司法部起訴卻能把柯羈押了1年，還要7000萬交保金，讓他不禁開酸「台灣司法奇蹟，選舉一輸治百病，一路輸到2028才會檢討啦！」

柯文哲交保北檢會抗告？　他斷言1結果：柯待在外面對賴清德有利

柯文哲交保北檢會抗告？　他斷言1結果：柯待在外面對賴清德有利

民眾黨全黨激動！喊話柯文哲接受交保條件　許甫：期盼這天很久了

民眾黨全黨激動！喊話柯文哲接受交保條件　許甫：期盼這天很久了

柯文哲交保！黃瀞瑩「一年了我們都在這」　網友嗨喊：回來接黨主席

柯文哲交保！黃瀞瑩「一年了我們都在這」　網友嗨喊：回來接黨主席

柯文哲7000萬交保　陳佩琪赴銀行籌錢「笑容藏不住」

柯文哲7000萬交保　陳佩琪赴銀行籌錢「笑容藏不住」

關鍵字：

簡舒培郝龍斌柯文哲交保京華城案侵占政治獻金

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面