傳真提票到了！應曉薇今傍晚將辦交保　柯文哲尚未回覆北院

▲柯文哲、應曉薇兩人今裁定交保。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

前台北市長、民眾黨前黨主席柯文哲深陷京華城風暴，與國民黨台北市議員應曉薇雙雙遭羈押禁見至今。北院今(5日)裁定柯文哲7000萬元交保、應曉薇3000萬元交保，均限制住居、科技監控。據了解，目前應曉薇辯護人已回復今傍晚辦理交保程序，但柯文哲部分尚未回覆北院。

台北地院審理京華城案，昨（4日）開庭調查在押被告柯文哲、應曉薇是否第4度延押，今隨即裁定柯交保7000萬元、應曉薇交保3000萬元，待2人籌足保釋金後，就會提解2人到北院辦理科技監控防逃設備。

應曉薇的辯護人稍早已經回覆北院，今傍晚會前往辦理交保程序，預計應將於5點多提解到北院，辦理後續電子監控事宜；目前北院已經傳真提票到台北女子看守所，應有時間打包行李，待北院囚車抵達，就能帶著行李隨行。而柯文哲部分，目前尚未有回覆。

據了解，柯文哲家族賣掉農地後，加上本身的存款等，僅有約不到5000萬，距離7000萬仍有一段差距，剩餘2000多萬元預料將由黨內公職設法籌措。另一方面，柯文哲是否願意交保仍要視他個人意願，柯的律師預計稍後到北所進行律見，盼能說服讓柯點頭交保，後續再到北院佩戴電子腳鐐。