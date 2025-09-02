泰女總理下台！前女議員寺廟前「全裸獻舞」　還願影片曝光

▲阿瑪拉特在廟前全裸獻舞還願。（圖／翻攝自Facebook／Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล，下同）

記者王佩翊／綜合報導

泰國總理貝東塔日前因涉入與柬埔寨參議長洪森的電話門風波，遭到停職調查，憲法法院日前裁定總理貝東塔須解職。對此，泰國前進黨前國會議員阿瑪拉特（Amarat Chokepamitkul）竟在寺廟前全裸跳舞，聲稱要履行承諾還願，荒謬行徑震驚社會。

阿瑪拉特6月6日在臉書大膽發願，向上天祈求讓總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在年底前下台，並稱如果願望實現，就會在寺廟前「裸體跳舞」還願。如今泰國憲法法院裁定貝東塔解職，她立刻付諸行動。

阿瑪拉特1日現身佛統府一間寺廟，並在廟前的廣場搭建臨時棚子，用白布圍出私人空間後開始脫衣，並表演傳統舞蹈。

她將整個過程錄成影片上傳社群媒體，並在貼文中寫道，「我今天來還願啦！我曾發願，如果貝東塔在2025年底前下台，就會跳裸舞還願。今天終於兌現承諾，現場還有朋友見證。」

阿瑪拉特澄清這不是迷信行為，而是當初對政局不滿時脫口而出承諾，沒料到竟然成真。而她也刻意低調進行，未事先公布時間地點，就是擔心遭到外界干擾。

此舉立即在泰國網路上掀起熱烈討論，網友反應兩極，有人直呼「太離譜」、「膽子真大」，但也有人稱讚她「說到做到，值得尊敬」。不過有網友狠酸，「政壇比連續劇還精彩。」