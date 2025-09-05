美參院軍委會議員上周才訪台　返美演說力促挺台法案列首要任務

▲美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）上周率團抵台訪問；費雪返美後便力促挺台法案，且列為首要任務。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

美國參議院軍事委員會議員費雪（Deb Fischer）上周才訪問台灣，她返美後隨即在美東時間4日於參院的一場演說中表示，美國應該果斷地加深美國與印太夥伴，包括台灣的合作關係。她強調，投資威懾力量是首要任務，2026年 《國防授權法案》 就體現了這項承諾，「很自豪參議院軍事委員會已將此列為首要任務」。

費雪在演說中提到，她近期訪問了夏威夷、關島的美軍基地，還與台灣、菲律賓、帛琉等領導人會面。她強調，應該建構一體化的防禦體系，並且加強戰略夥伴關係，以及捍衛印太地區的安全、繁榮與自由。

費雪認為，投資威懾力量是首要任務，2026年 《國防授權法案》 就體現了這項承諾。她在演講中敦促美方，要與她一起在參議院投票支持這項必須通過的法案。

有關費雪在演說中，提及台灣的部分。費雪表示，台灣的國防問題，並非在於台灣獨自面臨問題，而是該地區的任何衝突，都將在全球造成毀滅性的後果，這可能會中斷台灣先進半導體的生產，而美國的電子、汽車、醫療保健產業，都依賴這些半導體的生產。

費雪表示，從經濟角度來看，衝突會打亂全球的貿易路線，並可能引發全球金融危機，還會加劇區域的軍事緊張情勢。她認為，美國在區域中的存在，可以降低衝突的可能性，讓盟友們確信，他們永遠不會孤單面對這些威脅。

費雪指出，華府與台北做出明智的投資，因此需要加強威懾網絡，確保軍隊隨時準備好應對未來的威脅。她表示，很自豪參議院軍事委員會已將此列為首要任務，而《2026國防授權法案》也體現了這項承諾，「我期待很快在參議院投票通過這項必須通過的法案」。

費雪表示，美台夥伴關係建立在共同的價值觀和共同目標之上，促進了兩國人民的安全、繁榮和自由。如果繼續在威懾方面投入，相信這種夥伴關係將世世代代持續下去。