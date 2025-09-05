出國超愛買「帶登機箱被勸退」　一票人秒推神物：輕能裝又不佔空間

▲原PO糾結是否要帶登機箱，怕超重又怕手提太累。（圖／記者賴文萱攝）



網搜小組／劉維榛報導

「已經快出國還是猶豫不決！」一名妹子表示，她出國會爆買東西，因此裝在登機箱會比較省力，但空箱本身就快5公斤，導致能裝的東西有限，怕一下子就超重。文章曝光後，網友給建議，可攜帶旅行袋或後背包；有人分享「去程塞托運，回程再拿出來用」的妙招；還有人推薦折疊袋或布登機箱，直呼更實用。

一名女網友在Dcard表示，即將出國旅遊，正在煩惱該不該帶登機箱，由於她很愛買東西，想到不用手提，推著登機箱逛機場或市區，會方便又省力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於不想帶的原因是，手提行李僅能10公斤，而空的登機箱本身已經將近5公斤，就怕只放幾樣東西就超重。對此，心情瞬間糾結的原PO求問，「出國該不該帶登機箱？」

文章曝光後，網友紛紛回應，「不推登機箱，真的裝不了什麼東西，就超重了」、「看狀況，如果我帶電腦的時候，就會帶登機箱（怕撞），不然都是用超大旅行袋」、「找更輕的登機箱，到時候買太多就直接用托運」、「去的時候把登機箱塞在托運裡面，回程買多了可以用登機箱裝，我都這樣做」。

也有網友熱心推薦，「推薦背大的後背包！雖然要背著，但後背包真的比較能裝」、「買可以折疊的行李袋」、「原本也都用書包+旅行袋，結果網購布登機箱（空箱約1公斤多）就愛上了，布登機箱真的超能裝」、「我是買迪卡儂摺疊的運動包，55公升長方形有背帶，短提帶還能掛行李箱上」、「我都是多帶一個可以收折的行李袋，不佔重量空間」。