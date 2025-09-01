飛沖繩像沒出國！達人一去再去「曝超推行程」　網秒改觀：太喜歡

▲不少人認為，去沖繩沒有出國的感覺。（示意圖／記者李姿慧攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人直言，沖繩熱門景點都是台灣人，出國氛圍卻被國、台語夾擊，因此感嘆「沒有出國的感覺」。對此，旅日達人林氏璧感到十分訝異，曝8個「必逛、值得體驗」的超值行程，而且是台灣沒有的，「我還滿喜歡沖繩的，而且很願意一去再去！」

林氏璧在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》表示，看到有網友給予「去日本最不愛沖繩？因為沒有出國的感覺？」的點評，讓他感到訝異直呼，「我到底看了什麼？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為資深旅日達人的他，立即分享8個沖繩必去的理由，包括1.飛行時程短「一下就到了」；2.超便宜的藥妝；3.好吃且價格合理的和牛（石垣牛，本部牛任你選），沖繩珍貴品種阿古豬，還有美式食物和沖繩當地食物（不會苦的苦瓜）。

接著來到血拚景點，第4個為沖繩來客夢、ParcoCity都是可以逛一整天的購物中心。林氏璧也熱心推薦，離機場超近還有「ASHIBINAA Outlet」和「iias沖繩豐崎」， 後者還有個DMM Kariyushi水族館在裡面。

第5個部分，林氏璧說，整個沖繩光是Mega Donki（唐吉訶德）就有4間， 還有最近新開的好市多，遊客開著車去嘗鮮採購。

第6個則是住宿類，西海岸好多美麗海灘還有度假飯店，加上近年民宿也很盛行，遊客也能去超市買食材回去烹煮。最後第7個與第8個，想再進階一點的話，沖繩還有一堆離島可以跳島旅行，遊客也可以體驗自駕的樂趣。

對此，林氏璧笑稱，「自駕時戰戰兢兢的刺激還有成就感，就完全不會覺得在台灣了！」上述8個必玩行程也是他願意一去再去的原因。

底下引來千名網友熱議，「看到Lawson就有出國fu了」、「嘴巴講不喜歡，身體還是很誠實的機票訂下去」、「超愛沖繩，我家小孩已經去到單軌自己搭、哪裡下車都沒問題了」、「沖繩超省時間的，比去墾丁還近」、「起飛後正想睡時就要降落了，超快體驗日本當地文化的好去處，超好買」、「沖繩很好玩，滿滿的台灣人是真的」、「去過6次還是非常喜歡」。

也有內行大推自駕旅遊，「我之前去沖繩一點都不覺得好玩，今年去改觀了，很大的一點是自駕，自駕可以遠離那霸熱鬧的景點，可以到一些比較沒觀光客的地方（比如說宇流麻市），人煙稀少的宮城島，濱比嘉島實在太喜歡了」、「我第一次去沖繩是跟團，感覺很像去墾丁；第二次去沖繩是跟家人一起第一次自由行，反而覺得有去日本玩的感覺，家人們都玩得很開心，還約定明年還要再去一次沖繩自駕旅行」。