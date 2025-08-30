　
生活

出國行李怎麼省空間？　內衣褲打包公式「天數+3」超實用

出門旅遊到底要帶多少內衣。（示意圖／Pixabay）

▲出門旅遊到底要帶多少內衣。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

許多人在準備旅行行李時，最常糾結的問題之一就是「該帶多少件內衣褲」。英國旅遊公司Netflights專家帕克（Amanda Parker）就分享了一個簡單卻實用的原則「天數+3」，只要秉持這個公式，能讓旅客減輕行李負擔，避免因「過度打包」而徒增麻煩。

根據《Travel + Leisure》的報導，過多攜帶內衣褲的情況相當普遍。撰稿的記者勞勒（Opheli Garcia Lawler）就以自身經驗為例，她曾在一趟僅三天的短程旅行中準備多達13件內衣褲，結果實際使用不到三分之一。這種「內衣褲打包過量症候群」甚至在TikTok成為熱門話題，不少用戶分享自己總是帶了遠超需求量的習慣。

文章中表示，之所以會出現這種情況，主因是內衣褲體積小，看似不會佔空間，再加上多數人心裡想著「多帶幾件以防萬一」。但當數量累積到20件甚至更多時，就會明顯壓縮行李空間，不僅徒增重量，也讓行李整理變得不便。

文章中建議掌握帕克所提出的「天數加三」原則即可。若行程安排5天，就帶8件內衣褲；如果是10天旅行，則以13件為基準。多出的3件，足以應付突發狀況，例如大熱天流汗、從事水上活動或臨時想在晚餐前換上清爽衣物，都能派上用場。

勞勒坦言，她過去甚至習慣一天準備4件，如今逐步調整為3件，未來目標則是縮減到2件。這不僅是行李重量的考量，更是克服心理安全感的一種過程。對許多旅客而言，「多帶不會有壞處」幾乎是下意識的想法，但實際上卻造成資源浪費。

文章中也提到提醒，聰明的打包並非準備越多越安心，而是如何在有限的行李空間中，恰到好處地帶齊所需。當人們能掌握「天數加三」這項簡單規則，就能在旅行中既享受舒適，又避免帶著永遠用不到的「備品」出門。

出國行李怎麼省空間？　內衣褲打包公式「天數+3」超實用

