華府向法院控告川普政府　非法派遣國民兵進駐

▲美國總統川普下令在華盛頓特區部署國民警衛隊。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

美媒CNN報導，華盛頓特區向法院提告川普政府，指控總統川普違反憲法與聯邦法律，在未經地方同意即派遣數千名國民兵進駐首都。

根據CNN報導，華府檢察總長施瓦布（Brian Schwalb）4日提出的訴訟，許多來自外州的國民兵被美國法警局臨時授權，在市區巡邏、搜查甚至逮捕民眾，而這類行為通常受《禁止軍方執行地方警務法》（Posse Comitatus Act）限制。

施瓦布表示，這項部署破壞了城市自治，削弱了居民對執法單位的信任，並打擊觀光及商業活動，「派遣國民兵從事警務不僅不必要且不受歡迎，更對華府與居民帶來危險與傷害。今天是華府，明天可能是任何城市。我們提起訴訟，就是要終止這種非法的聯邦越權行為。」

川普8月11日宣布在華府部署國民兵，作為首都「反犯罪議程」的一環，包括增派其他聯邦執法人員，甚至試圖接管市警局。隨後數週內，來自6個共和黨州的國民兵奉命攜帶武器。截至本週二，已有2290名國民兵駐守華府，其中1340人來自外州。

訴狀指出，華府因此遭受「嚴重且無法彌補的主權傷害」，並強調「任何美國轄區都不應被迫接受軍事佔領」。

CNN 早前報導，這批國民兵可能會被延長服役至12月，以確保服役權益。川普政府則宣稱此舉成功讓暴力犯罪明顯下降。不過，包括華府市長鮑澤（Muriel Bowser）在內的批評者認為，部署不但多餘且昂貴，還每天花費納稅人約100萬美元，然而國民兵卻在與觀光客合照、撿垃圾、鋪草皮。

鮑澤本週簽署一項行政命令，要求市府與聯邦執法部門展開無限期協調，讓外界一度認為此舉形同讓步。但她後來澄清，該命令是為了建立「退出機制」，讓華府逐步擺脫聯邦緊急狀態。「我要讓國會清楚知道：我們已有一個框架來請求或使用聯邦資源，不需要總統的緊急命令。」

這起訴訟之際，川普政府正準備在芝加哥展開大規模移民執法行動，川普承諾將再派國民兵進駐。不同於一般州份，華府的國民兵僅受總統指揮，使得聯邦政府對首都有更大控制權。

就在本週稍早，加州法院已裁定川普與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在洛杉磯動用國民兵協助執法違反聯邦法律。

今年6月，川普不顧民主黨長紐森（Gavin Newsom）反對，下令2000名國民兵與數百名陸戰隊進駐洛杉磯，以鎮壓移民抗議。

上個月，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）企圖任命一名「緊急警察局長」接管華府警局，結果遭施瓦布提告。儘管該計畫最後撤回，但聯邦仍保留要求地方警局提供服務的權力，若國會下週未延長，這項緊急命令將自動到期。

目前，眾議院共和黨人正考慮推動立法，徹底重整華府的司法體制，甚至撤換民選產生的檢察總長施瓦布，改由總統任命。

施瓦布本週則宣布，他將競選連任。

▼川普先前也下令國民警衛隊（National Guard）部署洛杉磯。（圖／路透，下同）