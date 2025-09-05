　
台灣景色也很美「為何很多人卻選擇出國？」　網點出關鍵原因

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放邊境。（圖／記者李毓康攝） 

▲原PO想知道，為何很多人都選擇出國，而不是在台灣玩？（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人喜歡國旅，但也有人更喜歡出國玩。近日就有網友好奇，台灣明明也有很多很漂亮的風景，但為什麼有很多人卻還是選擇去日本玩，台灣有輸日本這麼多嗎？貼文曝光後，引起討論，其中還有不少網友點出不願國旅的原因。

這名網友在Dcard上，以「為何許多人寧可出國也不願在台灣觀光呢」為標題發文，提到台灣有日月潭、太魯閣等美麗風景，但為什麼卻有很多人仍選擇去日本玩，甚至可以去日本好幾次？

原PO實在納悶，台灣明明就有玉山、嘉明湖等美麗風景，為什麼卻有很多人要搶看富士山？台灣有輸日本這麼多嗎？且台灣有很多店的裝潢也和日本很像，為什麼要特別去日本呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「拿日本比就有點太傷了，日本風景和人文真的都大贏欸」、「你說的那些景點很多喜歡飛出國的台灣人也去過了啊，但你真的覺得那些地方值得重複一直去嗎」、「因為台灣景點幾乎都去過了」、「各地差異性沒有做出來，到哪裡都是夜市、小吃，所以日月潭、太魯閣那些，去看過一次就不會想再去，寧願出國看看沒看過的」。

還有網友直言，問題還是在於費用高，「住宿品質差、又貴；景點食物難吃、又貴，不會開車，很多漂亮地方靠大眾交通運輸去不了」、「飯店一晚一萬多，我可以在國外住三天，為什麼我要在國內玩？又不是財富自由了」、「說個笑話，國旅比出國還貴」、「台灣的景點大部分都去過了啊，而且同樣價位在國外可以住到更好的飯店」。

09/04 全台詐欺最新數據

517 2 2897 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

YouTuber衝銀行領百萬救柯文哲　慘碰壁暴走飆罵行員
工廠二氧化碳外洩！業者整個人「黏在儲存槽上」
柯文哲交保「2關鍵」卡關　法界曝最終可能2結果
小草聚集北院外　舉牌、拉布條聲援：還我阿北
快訊／應曉薇搭囚車抵達北院！　3千萬清點完畢即可重獲自由
「水氣灌台」雨最猛時間曝！
江祖平歷任男友「1特點」全場認證！電視台副總兒稱交往遭虧爆

國旅觀光台灣日本Dcard

