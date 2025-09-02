　
地方 地方焦點

台南復康巴士再添一員　企業回饋鄉里、關懷弱勢族群

▲綜宏建設捐贈復康巴士，台南市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀。（記者林東良翻攝，下同）

▲綜宏建設捐贈復康巴士，台南市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

響應「照顧弱勢優先」的施政理念，綜宏建設有限公司2日捐贈1輛復康巴士給台南市政府，捐贈儀式於永華市政中心舉行，董事長邱涵永、總經理林豐村親自出席，由市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀，感謝企業回饋鄉里、造福市民。

▲綜宏建設捐贈復康巴士，台南市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，截至今年目前，台南市已獲捐22部復康巴士，累計數量持續增加，顯示社會各界對弱勢族群的關心與付出。台南目前共有155輛復康巴士，每輛車每年需跑7至8萬公里，支援全市逾3萬名肢體障礙者、逾萬名失智症患者及35萬名65歲以上長者的交通需求，「每一輛車的到來，對市府和市民來說都非常珍貴。」

綜宏建設董事長邱涵永說，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，希望優先幫助永康及偏鄉地區行動不便的市民，「今天的捐贈只是開始，未來有機會也會繼續投入公益，讓更多人受惠。」

▲綜宏建設捐贈復康巴士，台南市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀。（記者林東良翻攝，下同）

社會局補充，目前市府將會優先將新車用於汰換使用逾10年的老舊車輛，確保乘車品質與安全。復康巴士接送服務每日06:00至23:00提供，民眾可依服務區域撥打永華、溪南區（06-2975678）或溪北區（06-6328899）專線，或透過LINE官方帳號（@tnrehabus）預約。

更多新聞
