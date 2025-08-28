王鑫基肯定青年參與台南市政　職訓就服中心奪工讀計畫一等獎

▲台南市府暑期工讀計畫成果發表，124名青年展現兩個月實務收穫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府勞工局28日於民治市政中心南瀛堂舉辦「公部門暑期工讀計畫成果發表競賽」，來自市府各局處、區公所及衛生所等單位，共124名青年工讀生齊聚一堂，將兩個月的實務經驗化作簡報與創意演出，展現青年世代的活力。

全場共有37組團隊依主題發表專案成果，涵蓋文化推廣、政策宣導、防疫行動、地方創生等，最終由勞工局職訓就服中心「台南職訓企劃大師來囉！」勇奪一等獎。

勞工局長王鑫基表示，市府多年推動暑期工讀計畫，目的是讓青年提早接觸職場，透過參與市政計畫，提升專業職能，培養團隊合作與解決問題的能力。今年參與的學生，有的投入觀光行銷與文化推廣，有的協助社區服務、登革熱防治與災後復原，這些經驗都是未來職涯發展的重要養分。他也鼓勵青年畢業後能留在台南，將所學回饋家鄉。

王鑫基指出，本次邀請多元專長的評審委員，包括語言表達、環工、ESG、行銷、彩妝及食品營養等領域專家，一起檢視青年表現。工讀成果不僅展現行政能量，也帶來新思維，讓市府未來施政更有創意。

現場各單位成果別出心裁，例如職安健康處「守護勞工安全健康」設計出「勞力4」團隊logo，搭配口號「勞工沒事，健康RELAX」；鹽水區圖書館團隊穿上「小鴿笭」服裝介紹地方文化；東山區公所結合AI編曲製作工讀生創作歌曲；麻豆區衛生所則以台語短劇融入文旦特色，幽默推廣公共衛生。青年把校園所學帶入市政，展現跨界創新火花。

經過激烈角逐，勞工局職訓就服中心「台南職訓企劃大師來囉！」獲得一等獎；勞動條件科「勞僱安心計畫」與勞安福利科「守護職災勞工-用心陪伴您」分獲二、三等獎。鹽水區圖書館、西港區圖書館分獲優等獎；安平區公所、原民會、勞工局就業促進科、後壁區公所、六甲區圖書館、關廟區衛生所等單位則榮獲甲等獎。

活動當天，不少家長也到場為孩子加油打氣，與青年一同分享成果，見證成長。王鑫基表示，相信這段寶貴經驗，將成為青年學子邁向未來的重要資產。