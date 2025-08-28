　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

王鑫基肯定青年參與台南市政　職訓就服中心奪工讀計畫一等獎

▲台南市府暑期工讀計畫成果發表，124名青年展現兩個月實務收穫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市府暑期工讀計畫成果發表，124名青年展現兩個月實務收穫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府勞工局28日於民治市政中心南瀛堂舉辦「公部門暑期工讀計畫成果發表競賽」，來自市府各局處、區公所及衛生所等單位，共124名青年工讀生齊聚一堂，將兩個月的實務經驗化作簡報與創意演出，展現青年世代的活力。

全場共有37組團隊依主題發表專案成果，涵蓋文化推廣、政策宣導、防疫行動、地方創生等，最終由勞工局職訓就服中心「台南職訓企劃大師來囉！」勇奪一等獎。

▲台南市府暑期工讀計畫成果發表，124名青年展現兩個月實務收穫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，市府多年推動暑期工讀計畫，目的是讓青年提早接觸職場，透過參與市政計畫，提升專業職能，培養團隊合作與解決問題的能力。今年參與的學生，有的投入觀光行銷與文化推廣，有的協助社區服務、登革熱防治與災後復原，這些經驗都是未來職涯發展的重要養分。他也鼓勵青年畢業後能留在台南，將所學回饋家鄉。

▲台南市府暑期工讀計畫成果發表，124名青年展現兩個月實務收穫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基指出，本次邀請多元專長的評審委員，包括語言表達、環工、ESG、行銷、彩妝及食品營養等領域專家，一起檢視青年表現。工讀成果不僅展現行政能量，也帶來新思維，讓市府未來施政更有創意。

▲台南市府暑期工讀計畫成果發表，124名青年展現兩個月實務收穫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場各單位成果別出心裁，例如職安健康處「守護勞工安全健康」設計出「勞力4」團隊logo，搭配口號「勞工沒事，健康RELAX」；鹽水區圖書館團隊穿上「小鴿笭」服裝介紹地方文化；東山區公所結合AI編曲製作工讀生創作歌曲；麻豆區衛生所則以台語短劇融入文旦特色，幽默推廣公共衛生。青年把校園所學帶入市政，展現跨界創新火花。

▲台南市府暑期工讀計畫成果發表，124名青年展現兩個月實務收穫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經過激烈角逐，勞工局職訓就服中心「台南職訓企劃大師來囉！」獲得一等獎；勞動條件科「勞僱安心計畫」與勞安福利科「守護職災勞工-用心陪伴您」分獲二、三等獎。鹽水區圖書館、西港區圖書館分獲優等獎；安平區公所、原民會、勞工局就業促進科、後壁區公所、六甲區圖書館、關廟區衛生所等單位則榮獲甲等獎。

▲台南市府暑期工讀計畫成果發表，124名青年展現兩個月實務收穫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動當天，不少家長也到場為孩子加油打氣，與青年一同分享成果，見證成長。王鑫基表示，相信這段寶貴經驗，將成為青年學子邁向未來的重要資產。

▲台南市府暑期工讀計畫成果發表，124名青年展現兩個月實務收穫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／狄鶯怒發聲！　孫鵬也宣布要提告
櫻花妹「內衣外穿」逛迪士尼炎上！　遊樂園公司說重話
又有熱帶低壓生成！　最新路徑曝
獨／美光后科廠「酸排管爆炸」氣體外洩　員工狂吐急脫上衣清洗
「媽媽餵」揚言告網友！律師曝「不聽勸」前例：一級炸裂了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

布袋海巡攜手空軍海空演練　提升海上搜救效能

垃圾長年困擾八掌溪　立委王美惠促中央全力清理

王鑫基肯定青年參與台南市政　職訓就服中心奪工讀計畫一等獎

丹娜絲風災重創台南　宗教團體捐助200萬元挺災後復原

竹市府舉辦二級主管策勵營　掌握AI趨勢培育核心領導力

關心海岸的未來！綠島淨灘清出179公斤海廢　展現永續行動力

星空下的親子約會　屏東市公所邀您觀賞《腦筋急轉彎2》

楊瓊瓔爭取「廁所再造計畫」8000萬經費　潭雅神后23校受惠

2025澎湖追風音樂燈光節盛大開幕　韓國性感天后孝琳璀璨登場

老城故事多！　《桃澗時記》特展桃園場昔桃園第一派出所登場

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

布袋海巡攜手空軍海空演練　提升海上搜救效能

垃圾長年困擾八掌溪　立委王美惠促中央全力清理

王鑫基肯定青年參與台南市政　職訓就服中心奪工讀計畫一等獎

丹娜絲風災重創台南　宗教團體捐助200萬元挺災後復原

竹市府舉辦二級主管策勵營　掌握AI趨勢培育核心領導力

關心海岸的未來！綠島淨灘清出179公斤海廢　展現永續行動力

星空下的親子約會　屏東市公所邀您觀賞《腦筋急轉彎2》

楊瓊瓔爭取「廁所再造計畫」8000萬經費　潭雅神后23校受惠

2025澎湖追風音樂燈光節盛大開幕　韓國性感天后孝琳璀璨登場

老城故事多！　《桃澗時記》特展桃園場昔桃園第一派出所登場

高雄爆本土登革熱群聚！3工地積水養蚊　市府開罰：累犯就停工

檸檬阿翔參觀「人面獅身像」 一秒到埃及！

布袋海巡攜手空軍海空演練　提升海上搜救效能

行政院通過AI基本法　補助獎勵吸業者研發應用

Marz23和Faye詹雯婷竟有驚人巧合　他嚇到「不知怎麼解釋一切」

獨／仁武死亡車禍警讓民間業者運遺體　督察室認有疏失將追究責任

11歲女童生下嬰兒！繼父喊「不知她懷孕」　DNA一驗99.9%吻合

爛尾樓連爆！內政部預告「3點修法」　揭露房市真實狀況

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

我國友邦馬紹爾前總統辭世　任內曾積極為台灣國際參與發聲

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

地方熱門新聞

500元旅遊補助！3條件領取方式曝

全台唯一百年傳統！安平孤棚祭 8/31登場豬仔會撲滿人氣爆棚

「迎神遶境在桃園」特展登場　集章換好禮

快存水！　台南市3區停水21小時

勞工權益大進步2025年新增小年夜、教師節等4天國定假日

新光三越台南小北店29日試營運交管提前部署防塞車

台南高分檢署迎新任檢察官黃玉垣期勉守護正義廉能司法

陳亭妃深入六塊寮、安南等淹水區籲行政院治水預算一次到位

康橋商圈草地音樂節8/30登場柯爾鴨大軍陪小朋友快樂收心

愛盲協會專題講座醫美權威王正坤提醒玻尿酸誤入血管恐失明

台南麻豆國小奪冠！學生化身YouTuber拆解「神秘寶盒」

新光三越小北店即將開幕南消六大隊指導演練強化防災應變

桃園冷飲節「桃園專屬保冷袋」　粉絲爭搶　

關山人氣店家再獲推薦　痴愛玉入選台灣首屆「500甜」

更多熱門

相關新聞

南市府召開登革熱防治跨局處會議

南市府召開登革熱防治跨局處會議

因應國內本土登革熱疫情急遽升溫，南市府於今(28)日由徐健麟副秘書長主持召開登革熱防治跨局處會議，徐健麟表示，市長黃偉哲對於登革熱防疫非常重視，適逢國中小開學在即，責成市府各局處及區公所務必嚴格落實各項防疫措施，加強校園、市場、建築工地、空屋、空地及地下室等高風險場域環境巡檢。

丹娜絲風災重創台南宗教團體捐助200萬元挺災後復原

丹娜絲風災重創台南宗教團體捐助200萬元挺災後復原

放炮挑釁！養雞場老闆扁他　木棍插嘴奪命

放炮挑釁！養雞場老闆扁他　木棍插嘴奪命

台南麻豆國小奪冠！學生化身YouTuber拆解「神秘寶盒」

台南麻豆國小奪冠！學生化身YouTuber拆解「神秘寶盒」

台南市再傳捷報！陳雪花、莊文模獲教育部終身學習楷模肯定

台南市再傳捷報！陳雪花、莊文模獲教育部終身學習楷模肯定

關鍵字：

王鑫基台南市政職訓就服中心一等獎

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面