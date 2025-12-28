　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男子愛奇藝被家人儲值到2045年　想退費遭拒批：房貸也才30年

▲河南許昌王先生愛奇藝帳號被家人充值到2043年。（圖／翻攝都市快報）

▲河南許昌王先生愛奇藝帳號被家人充值到2043年。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南許昌黃先生近日整理帳號時發現，自己名下的愛奇藝會員被家人多年「累積式」儲值，期限一路延伸到2043年9月，等於從2017年起，買下近三十年的服務。黃先生向平台提出退還未消費金額時，卻在「原路退款」流程上卡關，爭議延燒後，愛奇藝於12月28日回應已啟動退款處理，並將在核實帳戶歸屬後依實際情況安排退費。

▲河南許昌王先生愛奇藝帳號被家人充值到2043年。（圖／翻攝都市快報）

《都市快報》報導，12月25日，河南許昌，黃先生稱愛奇藝會員充了25年，現在想退費卻遇到了難題。他表示，之前一直是家人在用，最近開始看劇才發現會員從2017年充到了2043年，「再怎麼喜歡愛奇藝也不可能充20多年會員，房貸才30年。」

黃先生稱自己過去幾乎不追劇，最近在家開始看劇才注意到仍出現廣告，進一步查看才發現會員到期日已到2043年。他表示，2017年起就有多次儲值紀錄，當年就充了5次，2018年後又陸續充值，最終把期限「疊加」到二十多年後。

黃先生詢問家人才知道，當時曾遇到優惠活動，便一次充值很多年，但黃先生認為，不可能預期20年後平台與市場變化，因此希望把未消費的訂單退回。

黃先生表示，他聯繫愛奇藝客服後，對方告知「未消費的訂單可以退費」，並提出可退回2018年1月2日至4月20日期間的14筆官方年費訂單，但退款必須原路退回當年付款的支付帳號，然而，當年使用的支付寶帳號已停用且被他人重新註冊，若照原路退回將退到他人帳號。

事件發酵後，愛奇藝官方帳號今（28）日中午發文回應稱，已第一時間核查，黃先生退費遇到困難的原因為「原支付渠道帳戶停用」，平台已啟動原支付渠道退款流程，並表示為保障資金安全，將在核實收款帳戶與充值帳戶為同一人所有的基礎上，依用戶實際情況安排退費，後續將持續與用戶保持溝通。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

