大陸 大陸焦點 特派現場

中國擬立法管理AI生成內容　不得危害國家安全

▲▼英國女子應徵記者工作時，由AI機器人進行面試。（示意圖／CFP）

▲AI技術快速發展，也衍生不少社會問題。（圖／CFP）

文／中央社

中國網信辦起草「人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法（徵求意見稿）」，針對人工智慧（AI）擬人化互動服務進行規範，包括不能生成與傳播危害國家安全、損害國家榮譽和利益，或者散布謠言擾亂經濟和社會秩序等內容。

據中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）官網，網信辦起草「人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法（徵求意見稿）」，於27日向社會公開徵求意見。

徵求意見稿指出，為了促進人工智慧擬人化互動服務健康發展和規範應用，維護國家安全和社會公共利益，保護公民、法人和其他組織的合法權益，而依法制定本辦法。在鼓勵擬人化互動服務創新發展的同時，對擬人化互動服務實行包容審慎和分類分級監管，防止濫用失控。

▲▼網路駭客。（圖／CFP）

徵求意見稿指出，提供和使用擬人化互動服務，應當遵守法律、行政法規，尊重社會公德和倫理道德，不得開展以下8項活動。一是生成、傳播危害國家安全、損害國家榮譽和利益、破壞民族團結、開展非法宗教活動，或者散布謠言擾亂經濟和社會秩序等內容。

二是生成、傳播宣揚淫穢、賭博、暴力或者教唆犯罪的內容；三是生成、傳播侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權益的內容；四是提供嚴重影響用戶行為的虛假承諾和損害社會人際關係的服務。

五是通過鼓勵、美化、暗示自殺自殘等方式損害用戶身體健康，或者通過語言暴力、情感操控等方式損害用戶人格尊嚴與心理健康等活動；六是通過演算法操縱、信息（訊息）誤導、設置情感陷阱等方式，誘導用戶做出不合理決策；七是誘導、套取涉密敏感訊息；八是其他違反法律、行政法規及國家有關規定的情形。

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

民進黨2025回顧大玩動漫風　AI譜寫台灣熱血之歌

民進黨2025回顧大玩動漫風　AI譜寫台灣熱血之歌

揮別2025年，民進黨今（28日）發布全AI生成的年度回顧影片《對的路，繼續一起走》，從歌詞創作、樂曲譜寫，到MV影像製作，全數皆由生成式AI工具協助完成。音樂採用熱血動漫風格，將總統賴清德、副總統蕭美琴率領執政團隊，帶領台灣走過的2025年，轉化成一首充滿希望與勇氣的熱血之歌，充滿記憶力的旋律不僅讓人聽完印象深刻，更展現執政團隊擁抱科技、與時俱進的創新思維。

陸機器人測試突踹工程師 一腳踢中「小弟弟」後一起彎腰跪地

陸機器人測試突踹工程師 一腳踢中「小弟弟」後一起彎腰跪地

AI吃電怪獸造就美史詩級缺口　台機電廠布局搶大餅

AI吃電怪獸造就美史詩級缺口　台機電廠布局搶大餅

AI熱潮爆富！十大美國科技富豪身家暴增

AI熱潮爆富！十大美國科技富豪身家暴增

東森集團三大事業群同步推進　AI布局加速成長動能

東森集團三大事業群同步推進　AI布局加速成長動能

關鍵字：

AIAI生成

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

