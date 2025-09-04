柯文哲哭點狂降！關1年換9室友自嘲欽差要犯　陳佩琪哭倒旁人懷中

▲涉犯京華城案仍在押的柯文哲、應曉薇，今（4日）被台北地院提訊，調查是否第4次延押。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲涉犯京華城案羈押至今近1年，台北地院今（4日）提訊他調查是否延押，柯提到在押生活忍不住直掉淚，聲稱睡在馬桶邊臭得整天戴口罩，見貧窮室友沒錢買內衣褲替換，想起立法院長韓國瑜曾說過「莫忘世上苦人多」，柯更自稱想推動日後考上司法官受訓，「先到監獄關1個禮拜體驗」。

柯文哲今出庭的哭點明顯變低，庭訊多次哽咽、數度清喉嚨停頓，最後更頻頻擦眼淚擤鼻涕，他說服刑跟收押完全不同，坐牢除了睡覺要回舍房，平時可在戶外抽菸聊天，「收押是跟外界斷絕音訊，只能見到律師」，24小時關在不到3坪的小房間裡。

柯說平常只有點名時，才會打開門上的鐵窗（按：覘視孔），門靠地板有個送飯口，要趴在地上才可勉強看見外面走廊一小角、但看不見經過的人全身，牆壁有鐵窗，但外面有樹木雜草、陽光照不進來，他也不敢打開，更不敢抱怨，「因為我已經在1樓，如果在3樓，會熱死！」（按：台北看守所忠三舍、孝三舍禁見舍房都在3樓）。

柯自嘲「朝廷欽差要犯」，每次要出舍房，外面的人都要暫停動作迴避、或者要面壁站立，他一開始覺得很奇怪，還記得被收押之初，對面舍房有人對他喊「阿北加油」，隔天就被換走，最後「我那一區只有關我1個人」，一整年都沒人可講話。

▲涉犯京華城案仍在押的柯文哲，今（4日）出庭表示已被羈押1年，降服自己傲慢之氣。（圖／記者黃哲民攝）

柯說自己睡在舍房的馬桶邊，「那個馬桶很臭，不知道為什麼」，他在房內只能整天戴口罩、包括睡覺，雖然室內陰暗，還是努力抽空讀書，「這1年來，我的學問大有進步！」

柯表示在押至今換了第9個室友，其中3人「錢卡0元」，他問庭內眾人知道什麼叫做「錢卡0元嗎？就是一毛錢都沒有」，看守所會給每個收容人1套公發內衣褲，沒錢多買1套更換怎麼辦？「晚上脫下來洗好晾起來，赤身裸體睡覺～」。

柯說想起立法院長韓國瑜以前說過「莫忘世上苦人多」，但他跟很多人極少有機會與社會底層的人住在一起，「讓我關這1年也好，降服我的傲慢之氣」，有機會看看這個世界，到底長什麼樣子，看見最底層最邊緣的人，是怎麼過生活的。

柯越說越黯然，他妻子陳佩琪在旁聽席哭得稀里嘩啦、倒在旁人懷中，柯擤了擤鼻子，跟審判長說「抱歉！太激動！」並指審判長曾說司法很脆弱，他認為因他這件京華城案，「本來就低的司法信任度，更低了」，因為到底是誰在幕後指揮這個案子，還沒浮現出來。

柯表示，未來若有機會，想推動日後考上司法官受訓，「先到監獄關1個禮拜體驗」，他說之前出庭有法警鼓勵他「阿北，不要失去對人生的熱情」，他會繼續「心存善念、盡力而為，希望台灣會更好」，也感謝這1年「幫過我、鼓勵我的人！」他重申京華城處理過程可以檢討，但「我相信我的公務員，沒那麼多壞人！」