政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「知道錢卡嗎？」　柯文哲曝獄中生活：關一年讓我看到最底層的人

▲▼涉犯京華城案仍在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（2日）被押解到台北地院出庭，面帶笑容。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲2日被押解到台北地院出庭，面帶笑容。（圖／記者黃哲民攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市前市長柯文哲涉京華城案羈押禁見中，台北地院今（4日）提訊柯到庭進行延押訊問。柯文哲臉書轉述柯在延長羈押庭的致詞片段，提到柯說，「讓我關一年也好，讓我可以看到台灣最底層的人」，有三個同房的獄友錢卡是零元，他們只有一套衣服，不能換洗，晚上洗好晾乾，就直接光著身體睡覺，還有人沒有棉被，「關一年也好，讓我看到了台灣社會最底層最邊緣的人」。

柯文哲表示，人生最難的不是遇到挫折打擊，而是面對挫折打擊，不放棄人生的希望。心存善念、盡力而為，希望台灣因為有我們而更好，他也要感謝這一年來鼓勵他的人。

柯文哲臉書4日轉述柯在延長羈押庭的致詞片段，提到「我被押一年了，我、陳佩琪、三子女、李文宗、李文娟、我的秘書、助理、黨職高層都被抄家，你們到底查到什麼？民進黨沒想到民眾黨那麼窮，那麼乾淨，因為乾所以淨，因為清所以白。你們搞錯了、沒有那麼多壞人」。

柯文哲表示，這個案子只是為了對付他一個人，但連累了太多人，前天自己看到台北市前副市長彭振聲真的很想問對方認什麼罪，「我也沒有交代他做任何事，他家破人亡⋯⋯但我看到他實在問不出口」。當柯對著檢察官質問，「他需要這樣嗎？家破人亡了⋯」，一度哽咽無法言語。

柯文哲說，柯文哲市長室主任李文宗是他高中同學，相識50年，只是總統大選來當他的財務長，京華城案與李完全無關，只因為一通簡訊，被羅織罪名，關了10個月，求刑十年，褫奪公權5年，台灣民主化30年了，居然還有這樣的冤獄。

「我身邊的人一ㄧ被傳訊、折磨、修理，只因為他們資助民眾黨。」柯文哲表示，他以後一定要推動一件事，考上司法官先去關一週，你們知道什麼是羈押禁見嗎？一般坐牢的人每天還可以出去活動，有打飯班、去收餐盤，可以去工場活動，還有很多人抽煙聊天，跟當兵很像，但羈押禁見完全不一樣，是完全和外面斷訊。

柯文哲透露，他24小時都關在三坪大房間，只有點名時候會開小小的窗口，只能趴在地上，透過送飯口聽到聲音、看不到人，陽光也照不進來，就這樣一年了。

柯文哲表示，「我可能是朝廷要員，每次我律見出去的時候，人員要暫停工作，人要面壁站、要迴避，第一晚，我同房的對我說阿北加油！隔天就被移走，我那區也只剩我那房有人，其他都被移走」。

但柯文哲也說，「讓我關一年也好，讓我可以看到台灣最底層的人，你們知道錢卡嗎？(監獄「錢卡」通常是指收容人用於在監獄內儲值、消費和領取款項的「儲值卡」或「帳戶」，而非實體的金融卡。收容人可透過家人朋友寄錢，或參加勞動作業所得的款項存入此帳戶，並在監獄內的福利社購買物品。)有三個跟我同房的獄友錢卡是零元，他們只有一套衣服，不能換洗，晚上洗好晾乾，就直接光著身體睡覺，還有人沒有棉被⋯⋯關一年也好，讓我看到了台灣社會最底層最邊緣的人⋯」。

柯文哲表示，人生最難的不是遇到挫折打擊，而是面對挫折打擊，不放棄人生的希望。心存善念、盡力而為，希望台灣因為有我們而更好，他也要感謝這一年來鼓勵他的人。

 
09/03 全台詐欺最新數據







抽脂使用「HES」藥物！受害人急性腎衰竭　陳昭姿：完全忽視風險

賴清德接見3支冠軍棒球隊　宣布發行東園國小紀念郵票

軍公教也適用！115年起育嬰假以「日」請　照顧假以「時」請

銀行凍結帳戶惹民怨　綠委要金管會檢討：防詐不能犧牲民眾權益

批習近平93閱兵「扭曲史實、搶話語權」　凌濤：賴清德自我放棄

游盈隆示警：賴清德所作所為都在弱化台灣　再不改變2026只剩屏東

直言賴清德沒理由要柯建銘下台！　游盈隆：背後力量賴動不了　

「知道錢卡嗎？」　柯文哲曝獄中生活：關一年讓我看到最底層的人

洪秀柱出席中共93閱兵違法？　陸委會：由立法院調查各單位會配合

柯文哲哭了！歎彭振聲家破人亡　怒李文宗是冤獄

柯文哲哭了！歎彭振聲家破人亡　怒李文宗是冤獄

柯文哲哭了！台北地院今（4日）提訊他調查有無延押必要，柯說前天（2日）看到同案被告彭振聲作證，很想問彭為何認罪但問不出口，難過彭「為何需要這樣家破人亡」，柯又心疼同案被告、他的高中同學李文宗，明明跟京華城案毫無關連，卻被收押還被求刑11年，柯邊說邊擦淚「台灣竟然還有這種冤獄！」

柯文哲李文宗民眾黨京華城案羈押禁見

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

