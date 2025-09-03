親回應雙十主視覺設計　韓國瑜：回到最原始的筆觸承載最真摯情感

▲立法院長兼慶籌會主委韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

慶籌會昨公布國慶大會主視覺，以雙十圖樣為基礎搭配取自青天、白日、滿地紅的「紅藍白」色系的設計，象徵中華民國的榮耀與堅定，但評價仍兩極。對此，慶籌會主委韓國瑜今（3日）表示，立國之道，由「人」為本，在科技高速發展的時代，「我們選擇回到最原始的筆觸，以人的手勢，承載最真摯的情感」。

韓國瑜指出，「以筆為旗，讓國旗在濃淡交織中，飄揚出屬於我們的驕傲。以筆為志，書寫台灣精神的純樸與堅韌。以筆為心，在青天白日之下，讓色彩的變化，述說我們對過去的敬意、對未來的承諾」。

▲2025年國慶主視覺。（圖／慶籌會提供）

「這雙十的設計，沒有喧囂的色彩，也不張揚聲勢。」韓國瑜說，它如同這片土地上的人們，默默在風雨中努力，堅持自己的位置，用最樸實的筆觸，記錄114年來的奮鬥與夢想。

另外，韓國瑜也提到，今天是九三軍人節，也是對日抗戰80週年的紀念，這些筆觸也承載著先烈的意志與家國的記憶，「它提醒我們，自由與尊嚴得來不易，唯有銘記歷史、珍惜和平，才能繼續以勇氣與智慧，書寫屬於中華民國的未來。這是一個向歷史致敬、對未來祝福的設計；願中華民國，國運昌隆、社會和諧，讓我們在這片土地上，繼續共同書寫屬於台灣的篇章」。