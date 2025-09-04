　
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲哭了！歎彭振聲「為何家破人亡」　怒李文宗遭牽連是冤獄

▲▼柯文哲聲請具保停押，陳佩琪北院外守候，見夫現身掩面哭泣。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲涉犯京華城案仍在押的柯文哲，今（4日）被台北地院提訊調查是否延押，柯妻陳佩琪（左）隔著鐵網看丈夫坐囚車抵達，神情難過。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

柯文哲哭了！台北地院今（4日）提訊他調查有無延押必要，柯說前天（2日）看到同案被告彭振聲作證，很想問彭為何認罪但問不出口，難過彭「為何需要這樣家破人亡」，柯又心疼同案被告、他的高中同學李文宗，明明跟京華城案毫無關連，卻被收押還被求刑11年，柯邊說邊擦淚「台灣竟然還有這種冤獄！」

台北地院審理京華城案，今提訊在押被告柯文哲、應曉薇調查2人是否第4度延押，一併處理2人提出的交保聲請，2人被收押至今都約1年。柯先前多次說絕不會逃亡、「我跑了，民眾黨就垮了」，應則說過想回家照顧快100歲的媽媽等語。

▲▼台北地院審理京華城案，今（4日）提訊在押被告柯文哲、應曉薇召開延押調查庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院審理京華城案，今（4日）提訊在押被告柯文哲召開第4次延押調查庭。（圖／記者黃哲民攝）

審判長前天就表示今會讓柯文哲暢所欲言，今開庭之初，審判長再次表明原則上不會打斷陳述，但希望重複的話少講，上午11點06分輪到柯本人對延押表示意見，他足足說了29分鐘，開頭仍喊冤自己不清楚京華城案陳情轉研議之後的進度，出庭作證的公務員都證稱程序合法，柯更氣憤現任高雄市副市長林欽榮作證說謊等。

但提到同案認罪被告、柯文哲第2任台北市長時的副市長彭振聲，柯語氣變軟，說前天真的很想問彭到底認什麼罪，「我明明沒交代你京華城要怎麼做」，但看著彭，他真的問不出口，因彭振聲在審理期間喪妻、出庭曾自稱「家破人亡」。

柯文哲表示，京華城案「明明就是要對付柯文哲」，卻連累太多人，「我、陳佩琪、3個子女，李文宗李文娟，甚至助理，都被抄家，連銀行保險箱也被搜」，他的行動硬碟更被查有無虛擬貨幣冷錢包，「你們（檢方）到底查到什麼？搜到什麼？」

▲▼台北地院審理京華城案提訊柯文哲、應曉薇，並傳喚彭振聲、李文宗、沈慶京、吳順民、與黃景茂出庭。民眾黨主席黃國昌、館長陳之漢及柯文哲妻子陳珮琪到庭旁聽。圖為前台北市副市長彭振聲。（圖／記者湯興漢攝）

▲京華城案認罪被告、台北市府前副市長彭振聲，前天（2日）到台北地院作證。（圖／記者湯興漢攝）

柯越說越激動，好幾次停頓清喉嚨，明顯壓抑想哭的衝動，但提到彭振聲就是一個南部人、75歲了，「為何需要這樣家破人亡」，柯繃不住情緒，開始哽咽，旁聽開庭的柯妻陳佩琪，也按捺不住難過，哭倒旁人懷中。柯接著說到自己高中同學、同案被告李文宗時，帶著怒氣強調「京華城跟他（李）無關！」

柯文哲狀似歉疚表示，跟李文宗相識50年，選總統時拜託李幫管財務，京華城案進行時，李已經離開北市府（按：接任台北捷運公司董事長），卻因回覆朱亞虎傳來的1封捐政治獻金邀功簡訊，「就被收押11個月，還被求刑11年...」。

柯文哲邊擦淚邊說「台灣民主化30多年，竟然還有這種冤獄！」他心疼台灣民眾黨重要幹部，幾乎都被京華城案波及、被調查，捐錢給他的支持者，被檢方一一傳訊、折磨、羞辱，他喊話民進黨想太多，沒料到民眾黨會這麼乾淨，「因為『乾』所以『淨』、因為『清』所以『白』，我們真的很窮！」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

