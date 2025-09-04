獨／別人女兒死不完！害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢

▲奪命應召站負責人胡姓夫妻檔婚宴照，武女落網時懷有第二胎憂心腹中胎兒。（圖／民眾提供）

記者張君豪／台北報導

移民署4日宣布偵破家住新北板橋的胡恆銓（36歲）、越南籍配偶武阮薔薇（26歲）夫妻涉犯東南亞包含泰國、越南、印尼女子來台賣淫人口販運案件，最令人髮指的是，他們為延長東南亞妹賣淫週期，刻意以高利貸加上苛扣賣淫所得，導致一名年僅20多歲的印尼女子去年7月10日在北市中山區套房心臟病發，經送醫後19日宣告身亡。

但這對夫妻在外是放貸苛扣剝削應召女皮肉錢的喪德淫媒，但兩人婚後產有一女，兩夫妻堪稱標準的寵女魔人，經常帶著愛女出遊入住奢華飯店，甚至到越南下龍灣玩水，爽吃米其林餐廳。讓專案小組驚訝的是，武女被捕時腹中還懷有女胎。對此移民署低調回應，羈押過程會保武女醫療相關權利。

▲▼人蛇集團、應召站業者胡恆銓與越南籍妻子武阮薔薇結婚時照片。（圖／民眾提供）

知情者透露，胡姓夫妻婚後靠著武女外語能力、認識一些身處灰色邊緣的外籍人士，武女透過境外放貸，並釋放來台打工機會，成功設局從2023年下旬陸續仲介東南亞女子來台「假打工、真賣淫」，開應召站賺得盆滿缽滿的夫妻倆也因此步入上流生活。

但移民署會同松山警方從今年6-7月起陸續收網，在板橋胡南住處逮捕胡、武夫妻兩人，其中涉嫌應召站仲介外籍女子來台的武女是關鍵主嫌，兩人平常靠剝削應召女的皮肉錢爽過上流生活，卻對遭販運剝削喪命的印尼女被害人並不關心，武女被捕時倒是頻頻詢問攸關自己腹中胎的後續醫療、產檢相關問題，頗讓承辦人員有「別人女兒死不完」的世態炎涼之感。