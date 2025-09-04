新北男將入監心情差　KTV喝茫朝天花板轟3槍！又被送辦

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一間KTV，昨（3）日晚間一名男子因近期將入監服刑，心情鬱悶又酒後失控，竟在KTV走廊朝天花板連開3槍洩憤。雖然無人受傷，但嚇壞目擊民眾。警方獲報後立即展開追緝，在短短2小時內，火速將涉案的53歲鍾姓男子逮捕，並查扣作案槍枝及子彈，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇及毀損等罪移送新北地檢署偵辦。

▼鍾姓男子被判刑在KTV喝醉，朝天花板開槍發洩 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨晚11時許，新莊區中華路一間KTV的2樓走廊發生槍擊事件。當時民眾報案，指稱有人持手槍朝天花板開槍，甚至可見火光。涉案男子犯案後，立即搭乘友人座車逃離現場。轄區新莊警分局獲報後，立即派遣警力到場，並同步成立專案小組。經調閱監視器畫面後，迅速鎖定53歲的鍾姓男子涉有重嫌。

經鎖定鍾男逃逸路線展開搜索，案發後不到2小時，警方就在板橋區南門街成功將鍾男逮捕，當場查扣作案用的手槍1把及子彈3顆。他向警方供稱，因近期涉及槍砲案，一審判決7年有期徒刑，確定將入監服刑，心情感到相當鬱悶，當天又喝醉情緒失控，才會舉槍朝天花板開槍。訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇及毀損等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

▼KTV天花板有2個彈孔 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方循線逮捕鍾男並起獲手槍一把 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方現場找到的彈殼 。（圖／記者陳以昇翻攝）