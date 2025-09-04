北市漢口街大樓藏一樓一鳳！9男女「連結中」被逮　價碼曝光

記者邱中岳／台北報導

北市警局萬華分局員警3日下午2時許前往漢口街二段一處大樓裡的分租套房查看，發現13間分租套房有泰國、越南等國籍的賣淫女子，且其中還有9人正在替男客從事性服務，當場將現場負責人、嫖客以及賣淫外籍女子帶回派出所偵訊。

警方調查，43歲的林姓男子在萬華區漢口街二段一棟大樓裡承租13間分租套房，找來泰國、越南等女子來台，在套房內提供上門消費的男客性服務，警方3日下午2時許前往查緝，將現場一干人等帶回派出所。

▲北市萬華漢口街一棟大樓藏13間樓鳳，當場查獲九對正在床戰。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，上門查緝時，正好有9名外籍應召妹正在接客，警方剛好一網打盡，將現場林姓負責人以及正在等待接客的賣淫妹共計23人，全數帶回偵訊，訊後男客依照《社會秩序維護法》裁處，負責人則依照妨害風化解送。

現場查緝涉嫌賣淫的13名外籍女子，平均年紀約在30歲，均持觀光簽證來台，將由移民署負責解送出境；另外，現場還查扣不法所得新台幣16萬元，監視器、保險套以及潤滑液等相關證物。

警方表示，目前查出該分租套房、也就是俗稱的「一樓一鳳」，主要以外籍女從事性交易服務，這次被查獲的賣淫女，依照年紀、身材以及服務態度分等級，價格從2500元至7000元不等。