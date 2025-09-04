新青安不計入銀行放款限制　卓榮泰：自住首購也應優先滿足

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

為解決房貸荒，行政院會今（4日）通過金管會陳報「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，未來新青安貸款案件將不受《銀行法》第72條之2中，有關「住宅建築及企業建築放款」的總額限制。行政院長卓榮泰說，符合自住跟首購條件，或是自住房屋、一屋換一屋的貸款申請，即便非屬新青安貸款也要優先滿足。

卓榮泰說，新青安自2023年8月1日推行至今，已經協助將近13萬戶無自有住宅家庭購屋安居。有鑒於過往新青安貸款的執行期間，外界曾有助長炒房的疑慮，在財政部提出優化措施後，包括借款人限貸一次、增提自住切結書、督導公股銀行落實授信審核強化貸款後管理及稽查，現在已經能確保符合青年首購自住目的。

考量銀行放貸比例長期低於其他授信業務，資產品質穩健、銀行流動性無虞，卓榮泰指示落實協助無自用住宅青年購買自助房屋的政策，在兼顧銀行辦理不動產貸款的風險管控下，將新青安貸款撥款條件不計入《銀行法》第72條之2規定之限額。

卓榮泰強調，銀行不得搭售購買其他金融商品作為融資貸款的條件，也不得在貸款過程中有不當或是多次勸誘，請金管會、財政部要求各行庫落實。另外，青年購買自住房屋即便非屬新青安貸款，但如果符合自住跟首購條件，或是自住房屋、一屋換一屋的貸款申請也要優先滿足。

卓榮泰表示，請財政部及金管會督導公股銀行遵循金融主管機關徵授信規範，以及中央銀行不動產的信用管制等規定辦理，加強查核轉租、人頭戶及營業時間等未符合新青安自助的貸款，遏阻投機行為，也確保銀行信用資源優先用於民眾購屋自住，健全整體房市發展。

金管會日前已要求各銀行貸款額度應優先提供民眾「首購」、「自住」及「已承諾」的房貸案件，對放款償還回收的額度，優先支應前揭案件貸款，並建立購置住宅貸款流量控管機制，及督導銀行公會設置「銀行購置住宅貸款資訊揭露專區」提供各銀行諮詢及申訴窗口以利民眾查詢。

考量部分銀行因配合政策辨理各項自用住宅貸款，致依銀行法第72條之2規定計算的比率偏高，民眾向各分行申請辦理自用住宅貸款時，銀行多以額度受限等理由無法受理。

經跨部會協商並取得共識後，考量財政部針對「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」已要求公股銀行強化各項徵審措施，包括新增借款人限貸一次的規定，並持續督導公股銀行全面檢視相關貸款管理機制，落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，以確保依「公股銀行辦理青年安心成家購屋優惠貸款原則」辦理的貸款，符合購屋自住的政策目的。

▼行政院推出新青安政策。（圖／行政院提供）



金管會提醒民眾，辦理購置不動產貸款前，應審慎評估自身財務狀況，並建議預先做好相關規劃：

一、銀行辦理房屋貸款皆需依授信5P原則，就借款戶資歷（people）、資金用途（purpose）、償還來源（payment）、債權保障（protection）及未來展望（perspective）等進行評估，以決定是否核貸及相關核貸條件。爰即使屬於上開3類房貸案件，仍須通過銀行的審核，才能獲得貸款，或是核貸條件與預期不同。

二、銀行核貸後可能會依該行資金期程安排撥款時間，有貸款需求的民眾宜考量交屋期程，預留時間。

三、另銀行鑑價金額與實際購屋的成交金額可能不會相同，因此取得的貸款金額可能與預計不同，亦請民眾預為考量。



金管會重申，銀行應建立妥適的金融商品銷售文化及法令遵循制度，辦理房屋貸款業務時，不得以購買房貸壽險商品做為貸款的搭售條件或於貸款過程中不當勸誘，金管會將透過日常監理及金融檢查，督導各銀行落實執行。