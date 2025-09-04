　
社會 社會焦點 保障人權

南投詐團專找少年、移工「從南騙到北」　還衝300人毒趴狂歡

▲南投警方偵破以王姓男子為首腦的詐欺集團，查獲17名嫌犯、扣贓款毒品。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投警方偵破以王姓男子為首腦的詐欺集團，查獲17名嫌犯、扣贓款毒品。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

王姓男子涉嫌組成詐欺集團，並與黑道幫派勢力勾結，長期以假冒檢警身分詐騙面交大筆金錢，犯案地點遍佈全省；南投檢警經9個月偵辦，成功瓦解其犯罪網絡，查獲17名嫌犯，並扣押贓款、毒品及犯罪工具。

集集警分局指出，於113年12月間受理謝姓民眾遭假冒檢警詐騙、面交200萬元一案，隨即展開行動、於高雄市逮捕面交車手羅姓嫌犯，後經南投地檢署起訴在案；該分局為徹底斷絕詐騙根源，遴選資深員警組成專案小組，積極溯源犯罪集團，並報請南投地檢署（賢股）指揮偵辦。

▲▼詐團車手以將贓款攜往公廁交由其他車手接應、在路上變裝等方式製造斷點，阻礙警方追緝。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼詐團車手以將贓款攜往公廁交由其他車手接應、在路上變裝等方式製造斷點，阻礙警方追緝。

▲南投警方偵破以王姓男子為首腦的詐欺集團，查獲17名嫌犯、扣贓款毒品。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲詐騙集團嫌犯做案時習慣揹特徵明顯的「幸運背包」，成為警方破案線索。（圖／記者高堂堯翻攝）

專案小組另結合草屯分局、南投縣警局少年隊、臺中市政府警察局第二分局、桃園市政府警察局桃園分局等單位，展開多月監控、跟監與埋伏蒐證行動，發現該集團成員為躲避追查，採取細膩複雜的分工，如負責擔任車手者收取贓款後即前往某處預定的公廁丟包給另一名車手、一路上又頻繁於大賣場等處所換裝，並利用高鐵等大眾運輸系統南北移動，綿密且不斷地製造偵查斷點。

此外，該集團更利用車輛作為「行動水房」，供眾多車手前往上繳「成果」，並藏匿贓款與犯罪工具，顯示其犯罪手法狡猾。

▲▼警方透過參與詐團移工等線索，進一步破獲桃園市外籍人士毒趴。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼警方透過參與詐團移工等線索，進一步破獲桃園市外籍人士毒趴。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方偵破以王姓男子為首腦的詐欺集團，查獲17名嫌犯、扣贓款毒品。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方偵破以王姓男子為首腦的詐欺集團，查獲17名嫌犯、扣贓款毒品。（圖／記者高堂堯翻攝）

專案小組隨即利用各縣市警局偵查系統整合建立偵查平台，採用斷點式偵查，經過縝密調查分析，偵查期間分別在基隆市、新北市、臺北市、桃園市、苗栗縣、臺中市、雲林縣、嘉義縣(市)、高雄市等地區連續三波搜捕，成功偵破以王男為首的詐欺集團，查獲金主1人、水房首腦1人、掮客1人，車手頭1人及車手13名，查扣犯罪用工作手機19支、平板1臺、點鈔機1臺、現金10萬元餘贓款。

另專案小組也查獲該集團成員不乏有未成年、竹聯幫弘仁會身分，甚至吸收有外籍移工擔任車手，得知他們獲取不法所得後即前往桃園市購毒狂歡，進一步循線於桃園市某外籍人士聚集舞廳查獲多達314人正在開毒趴，起出毒品K他命及「喪屍煙彈」等違禁品；全案依《刑法》339條詐欺、《洗錢防制法》第19條、《組織犯罪條例》第3條、《毒品危害防制條例》等罪嫌，分別移送南投地檢署、桃園地檢署偵辦。

09/03 全台詐欺最新數據

521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台東縣警察局於去年11月間陸續接獲民眾報案，指稱遭人口販運集團以「赴泰國工作，環境優渥、薪水高、可隨時返國」等話術誘騙。被害人一旦出境，隨即遭限制人身自由，並被迫在詐騙機房工作。若未達業績，即遭幹部以鐵棒、馬鞭、電擊棒毆打或電擊，甚至被罰跑操場、跳青蛙跳、關進小黑屋拘禁，淪為俗稱「豬仔」的受害者，遭受非人道待遇。

關鍵字：

詐騙集團詐欺贓款毒品假檢警竹聯幫外籍移工幸運背包

