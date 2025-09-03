　
社會 社會焦點 保障人權

台灣首宗！黑幫5百萬徵臨演拍短影音邀投資　補教名師痛失6千萬

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊第二隊潛伏網路社群，發現有黑幫受柬埔寨詐團委託，在台拍攝短影音假冒台灣金融研訓院董事長吳中書、收益交易策略RiskVal創辦人胡國琳等財經專家，開會宴請富商影片，上傳社群平台短影音攬客，再邀約民眾加入line群組投資，短短數月18個被害人匯款逾1.2億，光是一名旅居歐美的知名補教界男師就專程回國提領交付10多次現鈔，認為「這是他改變人生的機會」，未料遭騙新台幣6千餘萬元。警方查出，主嫌是竹聯幫弘仁會幹部柯權庭（40歲）。

▲刑事局查獲竹聯幫弘仁會自籌導演臨演拍攝短影音吸引民眾投資的自媒體詐騙案件，查扣現金1373萬。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局查獲竹聯幫弘仁會拍攝短影音吸引民眾投資的自媒體詐騙案件，查扣現金1373萬。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲刑事局查獲竹聯幫弘仁會自籌導演臨演拍攝短影音吸引民眾投資的自媒體詐騙案件，查扣現金1373萬。（圖／記者張君豪翻攝）

經調查，柯嫌去年收受境外詐團5百萬元左右資金，在台灣徵臨時演員拍攝短影音招攬民眾投資，恐怕也是台灣治安史上首宗以自媒體形式徵演員、導演，拍攝短影音的黑幫犯罪行動。

刑事局偵一大隊會同北市中山分局、新竹縣橫山分局共組專案小組報請新北地檢署樂股檢察官指揮偵辦：警方調查詐團在社群平台以「免費贈書、贈禮」、「股票投資」誘使民眾加入群組，再冒用吳中書、胡國琳等知名財經界大老、以教授投資名義，透過line群內「授課」。

▲刑事局查獲竹聯幫弘仁會自籌導演臨演拍攝短影音吸引民眾投資的自媒體詐騙案件，查扣現金1373萬。（圖／記者張君豪翻攝）

詐團並自製假投資APP，標榜投資可翻倍獲利邀約民眾入局。為增加真實性，境外詐團不惜重金租下雙北地區五級飯店、高檔婚宴會館廳舉辦「大師見面會」、「慈善晚會」，甚至雇用臨時演員依劇本演出，並利用AI深偽（deepfake）把臨演的臉孔換成上述財經大師的容貌、修圖製成短影音上傳到臉書、IG平台，讓受害者受騙上當。

警方調查，該集團不僅寄送山寨香奈兒飾品當禮物，送給加入投資群組民眾博信任，等民眾挹注現金後假稱「收手續費」、「帳戶凍結」要被害人持續匯款，並每天分享「成功投資者」獲利影片，誘騙被害人血本無歸。

▲刑事局查獲竹聯幫弘仁會自籌導演臨演拍攝短影音吸引民眾投資的自媒體詐騙案件，查扣現金1373萬。（圖／記者張君豪翻攝）

警方從今年2月至7月間，陸續在台北、新北、基隆、台南及新竹發動多波搜索行動，拘提主嫌柯男等17人到案，查扣現金1373萬元、虛擬貨幣USTD 20萬顆（折合台幣560萬元）、千元道具假鈔6百萬元、手機20支、筆電1台及點鈔機等贓證物，成功瓦解該集團。全案依詐欺、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

刑事局表示：柯嫌本來是竹聯幫梅花堂成員，2016年組暴力討債集團，曾在新北新莊地區押人長達9天，逼迫債務人家屬賣車賣房得手700萬元才獲釋。近年梅花堂式微後加入弘仁會；柯嫌策劃拍攝影片詐取民眾現金後，再向一名范姓越南籍逃逸移工以現金購買泰達幣方式洗錢，警方收網後依涉犯詐欺、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌將柯嫌與其涉案小弟、車手共17人移送新北檢附訊，檢察官複訊後裁定柯男10萬元交保。拍攝短片的導演及臨演到案後辯稱收錢拍片，並不知道作品會被詐團使用，檢方暫列證人調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

