全速俯衝撞出軌！　葡萄牙「榮耀升降機」纜車翻覆現場影片曝

“Accidente”



Porque se descarriló el Funicular de Lisboa, un elevador que realiza un recorrido a turistas por la zona vieja, en Portugal. Al menos 15 muertos y 18 heridos. Con mas de 100 años de historia, no le daba mantenimiento el municipio. pic.twitter.com/RaTWHAFxWp — Es Tendencia (@es_tendenciaenx) September 3, 2025

記者張靖榕／綜合報導

葡萄牙首都里斯本3日傍晚發生重大纜車出軌事故，造成至少15人死亡、18人受傷，現場一度傳出有乘客受困。當局表示，死者當中包含外國人，但目前國籍尚未確認，事故起因則仍在調查中。

▲葡萄牙里斯本纜車發生重大事故，至少15人死亡 。（圖／路透，下同）



這起事故發生於當地時間下午6時15分，地點位於市中心著名地標「榮耀升降機」（Glória Funicular）路線上，當時纜車正沿著自由大道（Liberty Avenue）附近行駛。榮耀升降機最早啟用於1885年，為里斯本的重要觀光設施，單次最多可承載42名乘客。

根據CNN與BBC報導，事故造成的18名傷者中，有5人傷勢嚴重，另有13人輕傷，其中包括一名兒童。事發後曾一度傳出有乘客受困車內，不過官方最新回報指出，所有受困者均已救出，現場急救與搜救行動仍在進行中。

葡萄牙公共安全警察最初通報3人死亡，但後續隨著搜救進展，死亡人數持續攀升，目前已確認有15人罹難。葡萄牙司法警察局的兇殺調查組已介入，負責釐清事故是否涉及人為疏失或刑事責任，暫未排除任何可能性。

目擊者達沃（Teresa d’Avó）向媒體回憶當時情況時表示，「纜車整輛失控，完全沒有煞車。我們以為會撞上另一輛車，大家開始往旁邊跑，結果它卻在轉彎處翻覆，衝進一棟建築物裡。」另一名在場民眾則形容，「它以全速往下衝，撞上建築物時像紙盒一樣瞬間塌掉，根本沒看到煞車。」

Just been on the Santa Teresa yellow heritage trams in #Rio Just €3 for a return ticket It really felt just like the one in #Lisbon My heart goes out to all affected by the tragedy that's just happened on the funicular there #Brazil #NonstopEurotrip pic.twitter.com/cAETBiJh6t — NonstopEurotrip.com (@nonstopeurotrip) September 3, 2025

里斯本市長莫伊達斯（Carlos Moedas）當晚受訪時神情哀痛，形容這是「城市悲傷的一天」，強調目前市政團隊、緊急醫療救援（INEM）、消防局與民防部門都已全數到場救援，「我們全力協助受害者與家屬，里斯本正在哀悼中」。

營運纜車的市營交通公司Carris表示，已動員所有資源進行應變處理，強調目前最重要的任務是釐清整體狀況。至於事故原因，當局仍表示「判斷為時尚早」，但媒體初步引述指出，纜車沿線的牽引纜繩可能出現鬆脫狀況，導致車廂失控、下滑並猛烈撞擊建築物，釀成這起慘劇。