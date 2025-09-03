　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

央視93閱兵稱洪秀柱是「國民黨代表」　藍：外界會評斷是否合適

▲▼前國民黨主席洪秀柱現身九三閱兵。（圖／翻攝央視）

▲前國民黨主席洪秀柱現身中共九三閱兵大典。（圖／翻攝央視）

記者鄭佩玟／台北報導

中國今（3日）在天安門廣場舉辦九三閱兵，中共總書記習近平發表談話宣稱，解放軍要「堅決維護國家主權統一領土完整」，當中共官媒《央視》鏡頭拍到前國民黨主席洪秀柱時，旁白介紹她是「國民黨代表」。國民黨文傳會主委林寬裕受訪時回應，個人活動只要不觸及法律，國民黨都予以尊重，但這樣的行為舉止是否合適，這很多人都有評斷；至於國民黨中常委何鷹鷺是否有向黨中央報備出席閱兵活動？林寬裕說，只要不違反相關法律規定，也不一定要取得「社團法人」同意。

今天是我國九三軍人節，洪秀柱赴中出席中共九三閱兵大典，遭外界批評竟甘願與中共同聲同調，背棄歷史、嚴重傷害中華民國尊嚴。國民黨主席朱立倫主持中常會時抨擊，中共想要篡改歷史，宣稱是抗戰中流砥柱、領導抗戰的政黨，這完全不是事實！他也批評，總統賴清德不願大肆慶祝，卻用戰敗國日本的口吻，用「終戰」形容抗戰勝利，「真是國人之恥！」

對於洪秀柱出席中共九三閱兵活動遭罵翻，林寬裕說，朱立倫多次提到，兩岸交流不管是對方來還是我們去，都必須遵守既有法律規章辦理，在這個原則之下，所有個人活動只要不觸及法律國民黨都予以尊重。當然，這樣的行為舉止是否合適，這很多人都自有評斷，但到底是否合乎法律規範，這才是最重要的。

媒體追問「國民黨中常委何鷹鷺是否有向黨中央報備出席閱兵活動？」林寬裕則說，「我必須很坦白的說，我們不清楚她是否有出席，她做為民間團體義務的代表身份，只要不違反相關法律規定，也不一定要取得社團法人同意，我確實不知道她有沒有參加，真的不清楚」。
 

