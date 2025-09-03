陸「高功率微波武器」九三閱兵現蹤　定向電磁波專剋無人機蜂群

▲解放軍反無人機方隊中的「高功率微波武器」車。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸「九三閱兵」以陸空分列式的形式展示不少新武器裝備，尤其在面對新科技的發展下，應對無人設備的反制工具也成為未來戰場上必備的利器。在陸空軍合編的反無人機方隊中，高功率微波武器「FK-4000」繼2024年珠海航展現身後，再次在大眾視野中公開展示，其可透過定向發射高功率電磁脈衝來干擾、毀傷電子儀器及設備，被認為是無人機蜂群的剋星。

由中國航天科工集團研發的「FK-4000」是一種裝備在戰術卡車上的高功率微波武器，相較於主打高火力密度、硬殺傷、抗飽和打擊的FK-3000系統，FK-4000採取「定向能殺傷」的另一條路線。主打以高功率微波為核心殺傷手段，能對無人機蜂群實施覆蓋性打擊，也能鎖定個別目標採取「點殺傷」。

「FK-4000」防空系統主要任務是攔截輕小型、微型無人機群，僅單輛車部署就能完成對3公里左右的來襲擊群實施攔截，由於是使用「相控陣」系統，便可兼顧單點及覆蓋面的殺傷力，對於作戰場域的要求，適應能力更加突出。

值得注意的是，「FK-4000」與雷射武器相同，「彈藥」來自電源系統，也就是只要有充足的能源供應，就可有源源不絕的彈藥填充使用，不僅發射時可節省裝填時間，成本也較導彈或火炮更為便宜實惠。

在大陸2024珠海航展上，中國兵器集團和中國航天科工集團分別展示出「颶風2000」、「颶風3000」和「FK-4000」等三款微波武器。其殺傷原理來自於使用工作在1至300GHz、輻射功率為數十吉瓦的高能微波脈衝，摧毀敵方電子信息系統中的關鍵電子器件、電腦網路和傳感器，引爆彈頭、燃料庫，或讓敵方人員產生生理上的不適。