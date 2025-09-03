板橋女包水餃「手捲入絞肉機慘死」！郵差悚還原：喊掛號都沒有動

記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北市板橋區南雅南路二段巷內一處民宅，2日上午11時許發生驚悚意外，70歲陳姓婦人包水餃時，右手不慎遭絞肉機捲入，送信的郵差開門發現老婦趴在機器上沒有動靜，立刻報警，惟經脫困送醫搶救後仍回天乏術。今(3日)檢方在殯儀館相驗遺體，目擊郵差也現身還原事發經過。

▲目擊郵差抵達殯儀館還原事發經過。（圖／記者陸運陞攝）



今天新北地檢署檢察官在殯儀館對張女遺體進行相驗，同時通知發現的郵差說明經過。而事後郵差受訪表示，當時門是開的，他帶著信件喊著掛號，發現裡頭有位阿姨在距離門口不遠的地方，趴在絞肉攪拌混合機上，但喊了幾次阿姨都沒有動靜，且地上的水龍頭也沒關，驚覺不對勁才立刻報警。

▲女子右手捲入絞肉機裡，人趴在機器上方沒有動靜。（圖／記者陳以昇翻攝）



而警消獲報到場時發現，婦人頭部趴在攪拌的地方，臉上滿是肉餡，沒了呼吸心跳，立刻協助脫困後送往亞東醫院搶救，仍不幸宣告不治。

初步了解，死者陳姓婦人從事水餃攤販絞肉工作，在該食品行工作不到半年，經新北市勞檢處調查，機器未設置安全護圍，亦未設置緊急動力遮斷裝置，造成陳女手臂被捲入後受困，直到他人發現才緊急送醫，因此勒令現場停止作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再讓勞工使用肇災攪拌機。

不僅如此，本案62歲雇主吳男已自承僱用陳姓勞工，經勞檢處認定雇主對本件意外涉有過失，將函請新北地檢署偵辦，未來如經不起訴、緩起訴處分或無罪、緩刑裁判確定，將依職安法第43條處3至30萬元罰鍰。勞檢處同時將督促雇主履行職災補償責任，並將個資轉送勞保局提供必要的協助，勞工局也將協助家屬辦理職災現金慰助。