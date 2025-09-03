　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓擬加入CPTPP　設法突破美中貿易障礙！日恐要求解除漁產禁令

▲▼南韓總統李在明首度接受日媒專訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統李在明考慮啟動加入CPTPP程序。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府在美中貿易不確定性升高下，重新評估加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的可能性。儘管該議題早在文在寅政府任內即被提出，但因國內農民強烈反對及日韓關係惡化而停滯。如今，隨著美國川普政府再度推動關稅政策，市場多元化需求迫切，南韓李在明政府表態將重啟討論，但是否開放日本水產品進口，恐成待解爭議。

根據《韓聯社》，南韓政府今（3）日在經濟副總理具潤哲的主導下，將以確保「經濟同盟網絡」為目標，正式檢討是否啟動CPTPP加入程序。南韓產業通商資源部官員表示，南韓早在2021年文在寅政府時期已確認此方向，但在美國貿易政策與美中對立加劇下，該協定的戰略價值更加凸顯，若成員國間能建立穩固合作，對減輕市場依賴與強化供應鏈安全具有關鍵作用。

CPTPP前身為TPP，原包含美國，但川普在第一個任期內退出，使日本成為主導國之一。協定於2018年正式生效，目前包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、墨西哥、馬來西亞、越南、新加坡等12國，去年底英國也已加入。由於世界貿易組織（WTO）地位下滑，保護主義風潮抬頭，CPTPP逐漸成為維護自由貿易的重要經濟陣營。

韓國開發研究院（KDI）分析，CPTPP能在排除美中之外的會員間推動高水準的市場開放，有助分散貿易風險並加強穩定供應鏈。若歐盟未來也加入，該組織將涵蓋全球近30%的GDP，成為舉足輕重的貿易集團。

然而，南韓若要正式申請加入，必須跨越國內外多重障礙。首先，國內農民強烈反對，擔憂開放市場將衝擊生計。其次，CPTPP採取全體會員國一致同意制，過去因日韓關係緊張，日本被認為可能成為最大阻礙。不過，近期李在明透過「穿梭外交」修復日韓關係，使情勢較2021年推動時有所改善。

但最敏感的議題仍是日本水產品進口。日本長期要求南韓解除福島核災後的水產品禁令，如今被視為加入CPTPP的核心條件之一。李在明先前接受日媒《讀賣新聞》專訪時曾表示，「必須先讓國民恢復對日本水產品的信任」，顯示政策調整的政治難度。

南韓政府也強調，當前僅止於「檢討」階段，尚未正式決定提出加入申請，未來將透過政府內部協調及蒐集民意逐步推進。產業通商資源部官員表示，與所有貿易協定一樣，政府會綜合評估整體國益，再決定是否推進，過程中也會持續與農漁業界對話。

據悉，台灣在2021年9月正式申請入CPTPP，目前尚未成功設立工作小組，取得談判的資格。

日韓要聞南韓CPTPP

