「出租惡人」幫抓姦討債　日本另類服務爆紅卻為1原因突喊停

▲日本社群平台帳號「出租可怕的人」提供出租惡人，幫忙客戶討債、抓姦等服務。（翻攝「出租可怕的人」官網）

圖文／鏡週刊

日本社群平台有人專門出租「看起來很壞的人」，協助用戶抓小三、討債與解決霸凌等問題。然而，該帳號於8月31日無預警宣布終止服務，但並未透露具體原因。日媒推測，這項服務可能涉及恐嚇行為，存在法律上的灰色地帶，所以決定趕快收攤。

日本社交平台X帳號「出租可怕的人」（レンタル怖い人）因提供特殊的「出租惡人」服務而受到關注，該公司專門幫客戶處理捉姦、討債、防霸凌等複雜人際問題，沒想到卻在8月31日閃電宣布結束營運，並未公開說明原因。日媒猜測可能是因為這項服務可能涉及恐嚇，爆紅後違法風險升高，所以才趕快收手。

據「出租可怕的人」在 X 帳號及其官方網站介紹，這項服務主要提供30歲到50歲的外表強悍像惡霸的男性，幫客戶搞定各種人際上的麻煩事，不管是公司或學校的霸凌、吵死人的鄰居，或者幫忙抓姦或討債等糾紛都能幫忙處理。

根據網站資訊，這項服務的收費標準是，30分鐘收費2萬日圓（約新台幣4,240元），3小時收費5萬日圓（約新台幣10,600元）。若服務時間超過3小時，則以每30分鐘1萬日圓（約新台幣2,120元）計算。此外，在關東地區以外的服務，還需額外支付交通費，業者強調絕大多數的委託都能在30分鐘內完成。

網站特別聲明所有提供服務的人員都不是黑道等反社會勢力，業者也明確指出，一旦發現服務被濫用於脅迫或任何其他非法活動，將立即終止所有合作。「出租可怕的人」帳號自8月22日發文後，兩週內瀏覽量已突破3000萬，人氣真的爆棚，可是卻無預警宣布終止服務，僅表示「出於諸多原因」。

日本企業資訊媒體《coki》分析，這個服務會這麼受歡迎，點出現代日本社會大家都很孤單，也對人際關係感到焦慮，許多人透過「有第三方人士在場」來尋求安全感。



