　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「出租惡人」幫抓姦討債　日本另類服務爆紅卻為1原因突喊停

日本社群平台帳號「出租可怕的人」提供出租惡人，幫忙客戶討債、抓姦等服務。（翻攝「出租可怕的人」官網）

▲日本社群平台帳號「出租可怕的人」提供出租惡人，幫忙客戶討債、抓姦等服務。（翻攝「出租可怕的人」官網）

圖文／鏡週刊

日本社群平台有人專門出租「看起來很壞的人」，協助用戶抓小三、討債與解決霸凌等問題。然而，該帳號於8月31日無預警宣布終止服務，但並未透露具體原因。日媒推測，這項服務可能涉及恐嚇行為，存在法律上的灰色地帶，所以決定趕快收攤。

日本社交平台X帳號「出租可怕的人」（レンタル怖い人）因提供特殊的「出租惡人」服務而受到關注，該公司專門幫客戶處理捉姦、討債、防霸凌等複雜人際問題，沒想到卻在8月31日閃電宣布結束營運，並未公開說明原因。日媒猜測可能是因為這項服務可能涉及恐嚇，爆紅後違法風險升高，所以才趕快收手。

據「出租可怕的人」在 X 帳號及其官方網站介紹，這項服務主要提供30歲到50歲的外表強悍像惡霸的男性，幫客戶搞定各種人際上的麻煩事，不管是公司或學校的霸凌、吵死人的鄰居，或者幫忙抓姦或討債等糾紛都能幫忙處理。

根據網站資訊，這項服務的收費標準是，30分鐘收費2萬日圓（約新台幣4,240元），3小時收費5萬日圓（約新台幣10,600元）。若服務時間超過3小時，則以每30分鐘1萬日圓（約新台幣2,120元）計算。此外，在關東地區以外的服務，還需額外支付交通費，業者強調絕大多數的委託都能在30分鐘內完成。

網站特別聲明所有提供服務的人員都不是黑道等反社會勢力，業者也明確指出，一旦發現服務被濫用於脅迫或任何其他非法活動，將立即終止所有合作。「出租可怕的人」帳號自8月22日發文後，兩週內瀏覽量已突破3000萬，人氣真的爆棚，可是卻無預警宣布終止服務，僅表示「出於諸多原因」。

日本企業資訊媒體《coki》分析，這個服務會這麼受歡迎，點出現代日本社會大家都很孤單，也對人際關係感到焦慮，許多人透過「有第三方人士在場」來尋求安全感。


更多鏡週刊報導
被8+9學生迷倒女老師不當發言　新北市教育局要出手了
北市賓士男街頭持斧狂砍騎士！撂話恐嚇：來告我啊　殘暴黑底曝光
角頭老大、8+9氣度高下立判　她曝醫生爸親身經歷！網：真正大尾很低調　
【荒淫老董玩很大】買遊艇開辣妹趴、帶傳播妹回家　信大水泥老董遭爆淫亂荒唐
台中暴發戶二代揮霍無度遭黑道追債　父兄噴50億幫還賭債

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 4982 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨轟3縣市！持續1.5小時　國家警報響
快訊／首爾餐廳爆砍人　2男1女死亡
遠看一直線！陸九三閱兵現「複製貼上」　民眾嗨喊：強迫症超舒爽
知名經紀人癌逝！「月經異常量多」就醫確診
AJ哥遭打臉！　社會局要求說明
18歲男開賓士找女友慘死　每天回家陪吃晚餐...嬤悲傷崩潰
性侵29少女！藏6817部性影像　遭求重刑25年
快訊／江祖平爆「性侵男正面照」胸前出現SET！　三立回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓首爾餐廳砍人案　3人皆「傷重身亡」！殺人動機曝

女顧客偷比神秘手勢　超商店員發現「她在求救」報警救出受虐女

金正恩地位大躍進！專家曝「一張相片」意義大：他超越祖父金日成

「出租惡人」幫抓姦討債　日本另類服務爆紅卻為1原因突喊停

金正恩訪中「御用廁所」帶著走！　嚴防便便、毛髮洩DNA機密

金正恩座車號牌曝！這串數字暗藏「堅決抗美」決心　展現中朝同盟

罕見！金正恩訪中「不見軍方高層陪同」　可能原因曝光

「想給最棒生日禮物」爸帶11歲兒偷闖水樂園　老闆暖心原諒爆紅

強震滅村「挖墳」心碎一幕曝光！　阿富汗增至1400死

母謊稱出國玩「竟赴瑞士安樂死」！回家只剩骨灰　女兒收包裹崩潰

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

【沒喝孟婆湯？】萌娃巡場喊話讓網笑翻XD

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

【泰格與雪兒】劈腿阿姨下

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

快訊／南韓首爾餐廳砍人案　3人皆「傷重身亡」！殺人動機曝

女顧客偷比神秘手勢　超商店員發現「她在求救」報警救出受虐女

金正恩地位大躍進！專家曝「一張相片」意義大：他超越祖父金日成

「出租惡人」幫抓姦討債　日本另類服務爆紅卻為1原因突喊停

金正恩訪中「御用廁所」帶著走！　嚴防便便、毛髮洩DNA機密

金正恩座車號牌曝！這串數字暗藏「堅決抗美」決心　展現中朝同盟

罕見！金正恩訪中「不見軍方高層陪同」　可能原因曝光

「想給最棒生日禮物」爸帶11歲兒偷闖水樂園　老闆暖心原諒爆紅

強震滅村「挖墳」心碎一幕曝光！　阿富汗增至1400死

母謊稱出國玩「竟赴瑞士安樂死」！回家只剩骨灰　女兒收包裹崩潰

快訊／大雷雨轟3縣市！持續1.5小時　國家警報響

騎腳踏車出門買東西遇死劫！高雄女慘死巨輪下　身分確認了

目睹大谷生涯最速轟　貝茲苦笑：又是翔平的全壘打

快訊／南韓首爾餐廳砍人案　3人皆「傷重身亡」！殺人動機曝

高雄人妻大搞百合戀還劈腿！律師獻計「釣魚」害舊愛吃上官司

上《不熙娣》跳舞被虧肢障瘋傳！ kevin老師自嘲是56歲生日禮物

iPhone 17系列預估售價出爐　Pro版傳將打破999美元傳統

洪秀柱現身中共93閱兵　鍾佳濱酸：還好當年朱立倫有換柱

女顧客偷比神秘手勢　超商店員發現「她在求救」報警救出受虐女

遭爆性騷女學員！寵物名醫反擊「交出完整音檔」：剪接有問題

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

國際熱門新聞

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

川普「對等關稅」被判違法　美股大跌

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

川普：美軍擊沉1艘委內瑞拉運毒船

台積電南京廠特權被撤銷　彭博：影響有限但重創南韓

川普指控　中俄北韓密謀反美

波蘭母女3人化糞池慘死　警追詭異真相

金正恩愛女罕見隨行出訪　可望繼承北韓大權

泰女總理下台！前女議員「全裸獻舞」還願

北韓官媒曝光金主愛訪中畫面

Google「搜尋壟斷」判決　Chrome、安卓無需分離

特斯拉「罕見敗訴」　駭客挖出1證據成關鍵

Vogue傳奇安娜溫圖卸任！新美女總編曝光

更多熱門

相關新聞

金正恩座車號牌曝！暗藏「堅決抗美」決心

金正恩座車號牌曝！暗藏「堅決抗美」決心

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩今（3）日抵達北京天安門廣場，參加中國抗日戰爭暨世界反法西斯勝利80周年閱兵。外界注意到，金正恩此次隨行座車的車牌號碼，認為可能具有特殊意義。

罕見！金正恩訪中　不見這群人陪同

罕見！金正恩訪中　不見這群人陪同

日航機長違規飲酒　3航班「延誤18小時」

日航機長違規飲酒　3航班「延誤18小時」

即／韓首爾殺人事件　2人當場停止心跳

即／韓首爾殺人事件　2人當場停止心跳

降息預期點火 3策略搶搭美股多頭

降息預期點火 3策略搶搭美股多頭

關鍵字：

出租日韓要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

江祖平怒PO性侵男正面照！

YTR蕾菈宣布離婚！

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

徐巧芯假裝粉絲　王義川見真容怒離場

水餃女慘死絞肉機上　勞檢處勒令停工老闆遭送辦

超Q！LINE「14款免費貼圖」限時下載

快訊／北投3死！　婆婆、兒子、媳婦3人陳屍家中

江祖平曝性侵男！三立：啟動調查

台積電工程師　公務機當約砲神器

學長租屋處性侵學妹！她崩潰掙扎無用

豐原五口命案死因出爐！確定是集體自殺

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

蕾菈3年前曝再婚原因「不是衝動」

即／韓首爾殺人事件　3人傷重身亡！

更多

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面