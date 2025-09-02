【廣編】「椒」客必吃榜Top.1　湯米青花椒雞腿排米漢堡7-11強勢登場

▲TOMMI湯米米漢堡將於9/3起在全台7-11限量販售全新口味「青花椒雞腿排米漢堡」。

初秋來襲，正是享受椒香麻韻的最佳時節！人氣國民美食TOMMI湯米米漢堡將於9/3起在全台7-11限量販售，推出全新口味「青花椒雞腿排米漢堡」。嚴選完整大塊去骨雞腿排，搭配特製青花椒醬料醃製入味，一口咬下享盡椒香奔放、鮮嫩多汁的青花椒雞腿排與米飯Q彈飽滿的完美結合，每一口都像是一場椒麻與鮮嫩交織的味覺盛宴，令人回味無窮，勢必成為今年最火的美味天花板！

肉量升級、美味無敵！青花椒雞腿排米漢堡採用獨門技術，完美鎖住雞腿肉鮮嫩與米飯香Q口感，份量更勝以往，口口都是真實的厚實滿足，冷藏微波只需50秒，加熱後香氣四溢、層次豐富，讓人光是聞到就忍不住食指大動，立刻就能享用現做般的美味，喜愛青花椒的饕客們絕對會愛上這款椒香麻魂的魅力！

不論你是喜愛椒麻滋味的饕客，還是白天忙到沒時間用餐的上班族，或熬夜唸書、趕報告的學生，再忙、再累、再晚，也不能讓自己餓著肚子！現在只要走進家樓下的7-11，就能輕鬆品嘗湯米「青花椒雞腿排米漢堡」冷藏限量，錯過就只能等明年！

全台7-11門市限定販售中

TOMMI湯米 青花椒雞腿排米漢堡(冷藏）售價NT$79

活動加碼：9/3~9/16 重量級饗宴主題活動任選第二件省10元，立即把握！