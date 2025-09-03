　
社會 社會焦點 保障人權

國手級餐飲名師出事！學生想當選手先掏2萬　明道中學出手調查

▲明道中學老師陳淑盈。（圖／民眾提供）

▲明道中學技高部餐飲科老師陳淑盈遭爆料，要求學生要到其在外開設補習班上課，校方證實接獲投訴，出手調查。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中知名明道中學技高部餐飲科名師陳淑盈遭爆料，「建議」學生想成為選手參加餐飲大賽，要到她在外開設的工作室上課，一小時1200元、半天3600元，還有收取6000元指導費，2天學費超過2萬元，讓網友怒po網，並向媒體投訴。校方現已出手調查，強調「一切公事公辦」，但陳淑盈的個人工作室在Google頁面顯示永久歇業，去電也變成空號。

明道中學校長陳炤華表示，校方聽聞消息也很震驚，已由校長、副校長及人事主任召開緊急個案會議，並決議受理，陳師也坦承有在外開設公司，並在八月底辭去在外公司負責人以及相關所有職務、配合調查。陳炤華強調，校方一切秉公處理、公事公辦。

▲明道中學老師陳淑盈。（圖／民眾提供）

▲網友怒貼網，並砲轟陳淑盈將學生當成搖錢樹。（圖／民眾提供）

今年35歲的陳淑盈昔日就是明道中學高職部學生，之後考上高雄餐旅大學，從高一開始就是甜點大賽選手，一路到大學時期以及畢業都拿過不少獎項，曾在2011年以國手身分拿下英國倫敦國際技能競賽西點製作優勝、畢業後也在「第9屆國際南歐廚藝競賽」奪冠，多次躍上媒體版面，之後開設個人工作室「醚頌坊甜點」，並在5年前返回母校明道中學任職餐飲科教師。

▲明道中學老師陳淑盈。（圖／民眾提供）

▲網友貼出對話截圖，依照內容兩天上課費用超過2萬元。（圖／民眾提供）

網友在網路貼文並附上截圖，對話提到，「要當選手需要非常配合，也要看有無天分，假日要來我的工作室上課，一小時1200、半天算3600元，其他課程依照難易度收費，賽前練習另外收6000指導費，先去Google評論留5顆星，我看到確認有你的名字會記錄下來。」

▲明道中學老師陳淑盈。（圖／民眾提供）

▲陳淑盈開設的工作室在Google顯示永久歇業，電話也成空號。（圖／民眾提供）

網友提到，自己一直想學烘焙，好不容易考上喜歡的學校，學校很多老師都很好，會分享如何成為選手跟國手的心情，以為自己離夢想近一點；未料詢問老師，老師竟回答，要去其開設的工作室上課才有機會，還得先給好評，怒轟「不要把我們(學生)當搖錢樹」。

