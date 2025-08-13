學測失利！明道中學會考狀元衝刺分科　考上台大醫學系

▲114考試分發今日放榜，明道中學再添5位同學錄取醫學院。（圖／明道中學提供）



記者游瓊華／台中報導

114考試分發今(13)日放榜，明道中學再添5位同學錄取醫學院，其中數理實驗班的董權煾曾在3年前國中會考以中投區111積點成為當屆狀元，今年學測雖然成績不如意，但調整後衝刺分科考試，結果順利錄取台大醫學系，逆襲成功。

明道中學公布考試分發榜單，又增加5人錄取醫學系,其中1位錄取台大醫學系、1位錄取台大牙醫學系、2位錄取陽明交大醫學系、1位錄取長庚中醫學系，總計本屆高三應屆畢業生共4人錄取台大醫學院，突破校史記錄。總整明道中學114大學多元入學榜單，醫科錄取33人（58人次）、臺大48人(60人次)，總計醫科、台大、政大、清大、陽明交大、成大共221人(257人次)，錄取頂尖大學共計369人(692人次)，對比今年畢業生524人，比例相當高，升學成果相當豐碩。

3年前曾經是中投區會考狀元的董權煾以醫學系為升學目標，他表示，在學測失利短暫調整後，雖然有意識到分科CP值相對學測為低，卻是學測之後對目標科系發起衝擊的最佳方式，特別感謝學校提供良好讀書空間，老師們也予以支持和鼓勵，最後才有機會超常發揮，考上台大醫。

而錄取台大化學的陳泓宇同學就讀於明道自然組模範班，評估學測成績無法達成自己理想校系後，便專心投入分科測驗的準備，陳泓宇表示，雖然過程中常常懷疑自己是否能逆襲成功，不過只要有目標，下定決心，努力的過程就不會迷惘。

明道中學校長陳炤華表示，大學多元入學約有70%的名額在特殊選才、繁星推薦與申請入學，30%的名額在考試分發，明道中學鼓勵同學務必先把握繁星推薦與申請入學的升學機會，若個人有更高的理想再持續力拼分科測驗。

陳炤華也提到，今年6月放榜，明道已有8成的同學透過繁星推薦與申請入學管道錄取自己的理想校系，其餘同學願意持續堅持力拼分科測驗，學校也特別在學生畢業後開設免費的「必勝班」安排任課老師管理與解惑，做同學最強的後盾，也恭喜同學順利錄取心目中的理想校系。