台南學子用繪本說海洋故事　小海葵魚遇上白海豚守護藍色家園

▲台南市教育局舉辦「海洋科普繪本徵選比賽」，鼓勵學生用故事守護海洋。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為深化學生對海洋環境的理解，台南市教育局舉辦「海洋科普繪本徵選比賽」，以「永續海洋」為核心，鼓勵學生以文字與圖像創作屬於自己的海洋故事，經過評選，東陽國小作品《藍色任務：第14號海洋村的行動》勇奪國小組特優；柳營國中作品《小白與小吉的海洋奇幻冒險》則獲國中組優等，表現亮眼。

市長黃偉哲指出，台南身為海洋城市，期盼透過海洋教育，讓學生理解並珍惜海洋資源，從日常養成尊重自然、守護環境的態度。他強調，孩子們將對海洋的體會轉化為故事與行動，不僅培養表達力與創造力，也能成為推動永續海洋的重要力量。

教育局長鄭新輝表示，本次徵選評審標準涵蓋主題設定、故事創意、版面構圖、知識正確性與文字流暢度，學生展現了豐富想像力與多元視角，也深化對海洋議題的理解。這些原創作品兼具教育性、藝術性與科學性，呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，展現台南學子將在地關懷與全球視野緊密結合的教育成果。

國小組特優作品《藍色任務：第14號海洋村的行動》，由東陽國小師生共同創作，透過小海葵魚「小葵」的視角，帶領讀者面對油汙、塑膠、誤捕等海洋危機，並以「藍色海洋重建聯盟」行動傳遞「從自己做起」的積極信念。

國中組優等作品《小白與小吉的海洋奇幻冒險》，由柳營國中學生發想，以台灣特有的白海豚姊弟為主角，展開探索台灣海域及太平洋「海垃圾帶」的奇幻旅程。作品觸及珊瑚白化、海洋垃圾與污染等課題，透過角色對話引導讀者反思生態保育的重要性，不僅緊扣議題，更提出具體改善方向，兼具教育深度與啟發性。